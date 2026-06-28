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Dėl katino Klaipėdoje ant kojų sukeltos visos tarnybos: viduryje gelbėjimo operacijos – netikėta atomazga

2026 m. birželio 28 d. 16:11
Pajūrio ugniagesių gelbėtojų operacija netikėtai baigėsi pačiame gelbėjimo darbų įkarštyje.
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Pakankamai netikėto iškvietimo Klaipėdos ugniagesiai gelbėtojai sulaukė trečiadienio (birželio 24 d.) vakarą.
Apie 17.23 val. iškviesti į miesto šiaurės rytinėje dalyje esančią Pievų gatvę.
Skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambino asmuo, išgirdęs iš po „Volkswagen Golf“ variklio gaubto kniaukiantį katiną.
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Kaune – į mirtinus spąstus patekusio katino gelbėjimo operacija

Į įvykio vietą atvyko ne tik ugniagesiai gelbėtojai, bet ir policininkai.
Tačiau rasti automobilio savininko nepavyko, tad teko iškviesti ir avarinę durų atrakinimo tarnyba.
Meistras atrakino „Volkswagen Golf“ dureles ir atidarė variklio gaubtą.
Gyvūno gelbėjimo operacija baigėsi netikėtai.
Bandant surasti katiną variklio skyriuje, jis išlindo iš automobilio ir pabėgo.
KatinasKlaipėdaugniagesiai
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