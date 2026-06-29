 Per karščius pavojai slypi ne tik saulėje, bet ir augintinio dubenėlyje – kokios klaidos nepadaryti?

Karštis veikia ir ėdalo kokybę
Nors dažniausiai kalbama apie karščio poveikį gyvūnų savijautai, aukšta temperatūra pavojinga ir jų ėdalui. Šeimininkams per karščius patariama laikytis kelių taisyklių: ėdalo dėti tiek, kiek augintinis suėda vienu kartu, o drėgną ėdalą ar mėsą kambario temperatūroje laikyti ne ilgiau nei 30–60 minučių.
Sausą ėdalą svarbu laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje arba specialiame inde, vėsioje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Karštyje paliktas sausas ėdalas gali pakeisti kvapą ir skonį, o šiluma bei drėgmė skatina bakterijų dauginimąsi. Suėdus tokio ėdalo augintinis gali apsinuodyti, vemti ar viduriuoti. Jei augintinis atsisako sauso ėdalo, rekomenduojama pasiūlyti šlapio – tokiu būdu bus suvartojama daugiau skysčių.
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Žinoma, augintiniams netinka ant grilio keptas maistas – jis gali būti per riebus, sunkiai virškinamas ir kenksmingas jų sveikatai.
Vanduo vasarą – būtinybė
Karštomis dienomis augintiniai, kaip ir žmonės, dažnai tampa mažiau aktyvūs, daugiau ilsisi ir mažiau ėda, tačiau šviežias vanduo tokiu oru – ypač svarbus jų gerai savijautai.
„Karštomis dienomis vandenį rekomenduojama keisti kelis kartus per dieną, o keliaujant ar išsiruošus į ilgesnius pasivaikščiojimus svarbu pasirūpinti vandens buteliuku ir sulankstomu kelioniniu dubenėliu – jie kompaktiški, tačiau leidžia bet kur ir bet kada pagirdyti augintinį“, – atkreipė dėmesį „Kormotech“ Lietuvoje produktų kūrimo vadybinkė-receptūrininkė Jogailė Gabrielė Stonienė. Tiesa, net ir karštomis dienomis augintiniui nereikėtų duoti pernelyg šalto vandens – geriausia rinktis vėsų, kambario temperatūros vandenį.
Pavojus, kuris gali kainuoti gyvybę
Pašnekovė primena, kad vienas didžiausių vasaros pavojų – augintiniai, palikti automobilyje. Temperatūra transporto priemonės viduje kyla itin greitai, todėl nuo perkaitimo keturkojo neapsaugos net praverti langai. Jei lauke yra 25–30 laipsnių šilumos, automobilio salonas per trumpą laiką gali įkaisti iki pavojingos temperatūros – 40–50 laipsnių.
Kad šuo perkaito, gali rodyti intensyvus jo lekavimas, vangumas, gausus seilėtekis, koordinacijos sutrikimai, vėmimas ar net sąmonės netekimas. Perkaitimas gali pasireikšti ir viduriavimu, apetito praradimu, slėpimusi, vangumu ar apsvaigimo požymiais. Pastebėjus šiuos simptomus, pirmoji pagalba – gyvūną vėsinti drėgnu rankšluosčiu, ypač pažastų, kirkšnių ir kaklo srityse, ir kuo skubiau kreiptis į veterinarijos gydytoją.
Ne kiekvienas vandens telkinys yra saugus
Vasarą daugelis šeimininkų su augintiniais leidžia laiką prie ežerų, upių ar jūros. Maudynės gali būti puikus būdas atsivėsinti, tačiau specialistai ragina nepamiršti atsargumo.
Reikėtų vengti vandens telkinių, kuriuose intensyviai žydi dumbliai. Kai kurios melsvabakterės gali būti pavojingos tiek žmonių, tiek gyvūnų sveikatai. Taip pat nereikėtų leisti augintiniui gerti vandens iš ežero ar upės.
Po maudynių keturkojį rekomenduojama nuskalauti švariu vandeniu ir stebėti jo savijautą. Jei gyvūnas tampa vangus, vemia ar atsiranda kitų neįprastų simptomų, reikėtų kreiptis į veterinarijos gydytoją.
Saugokite ir letenas
Dar viena dažna vasaros problema – įkaitę paviršiai. Asfaltas, trinkelės ar smėlis saulėtą dieną gali įkaisti gerokai labiau nei oras. „Jei paviršius per karštas jūsų rankai, greičiausiai jis per karštas ir augintinio letenoms. Todėl ilgesnius pasivaikščiojimus rekomenduojama planuoti anksti ryte arba vakare, kai žemės paviršius būna atvėsęs“, – atkreipia dėmesį J. Gabrielė Stonienė.
Ekspertė primena, kad rūpestis augintiniu per karščius prasideda nuo kasdienių įpročių. Pakankamas šviežio vandens kiekis, tinkamai laikomas ėdalas, pavėsis, poilsis ir dėmesys gyvūno savijautai gali padėti išvengti daugelio su karščiais susijusių problemų.
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