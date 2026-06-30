„Visos jos patyrė didžiulį šoką, yra kritinės būklės, nesiorientuoja aplinkoje, perkaitusios nuo karščio, šlapios, kai kurios traukuliuoja, apsišlapinusios viena ant kitos, kitos vemia, viduriuoja. Kai kurių kūno temperatūra siekia net iki 42 °C.
Detales vis dar aiškinamės. Dėl žiauraus elgesio su gyvūnais rašomas pareiškimas policijai. Šiuo metu katės išvežtos į veterinarijos kliniką, kur joms teikiama skubi pagalba“, – pirmadienį feisbuke rašė Gyvūnų globos organizacija „LESĖ“.
Kaip skelbė minėta organizacija, visų mažylių temperatūra iš kritiškai aukštos nukrito į kritiškai žemą – apie 33 °C, o kai kuriems termometras jos net nebefiksavo.
Vaizdai gali sukrėsti: itin karštą dieną rastas užrištas maišas su katėmis – kūno temperatūra pasiekė 42 laipsnius
Deja, netekome mamos ir vieno jos vaikučio. Abiejų būklė buvo itin sunki – jie jau buvo agonijoje, geso tiesiog rankose. Mamai pasipylė kraujai iš išangės. Dėl per stiprių smegenų pažeidimų ir nepakeliamo skausmo gydytojai priėmė sprendimą juos eutanazuoti, kad jie nebekentėtų.
Keli katinėliai, juos pašildžius ir pradėjus leisti vaistus, šiek tiek stabilizavosi. Kai kurie labai šnypščia ir urzgia – tikriausiai dėl patirto šoko, skausmo ir baimės. Kiti jau bando šiek tiek valgyti. Vienas katinėlis vis dar yra visiškai kritinės būklės.
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Jis nesiorientuoja aplinkoje, jam pasireiškia neurologiniai smegenų pažeidimo simptomai. Mažylis bus labai atidžiai stebimas iki nakties. Jei temperatūra nekils ir jis toliau kentės skausmą, gydytojai rekomenduoja su juo atsisveikinti.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už paramą, palaikymo žinutes ir rūpestį. Esame be galo dėkingi, kad mūsų visuomenėje ir mūsų rate yra tiek daug gerų žmonių.
Prie pagalbos teisiniais klausimais bei pareiškimo rengimo prisijungs ir GGI. Bandysime išsiaiškinti, kas galėjo taip žiauriai pasielgti su katinėliais.
„Visos jos patyrė didžiulį šoką, yra kritinės būklės, nesiorientuoja aplinkoje, perkaitusios nuo karščio, šlapios, kai kurios traukuliuoja, apsišlapinusios viena ant kitos, kitos vemia, viduriuoja. Kai kurių kūno temperatūra siekia net iki 42 °C.
Detales vis dar aiškinamės. Dėl žiauraus elgesio su gyvūnais rašomas pareiškimas policijai. Šiuo metu katės išvežtos į veterinarijos kliniką, kur joms teikiama skubi pagalba“, – pirmadienį feisbuke rašė Gyvūnų globos organizacija „LESĖ“.
Kaip skelbė minėta organizacija, visų mažylių temperatūra iš kritiškai aukštos nukrito į kritiškai žemą – apie 33 °C, o kai kuriems termometras jos net nebefiksavo. Deja, netekome mamos ir vieno jos vaikučio.
Abiejų būklė buvo itin sunki – jie jau buvo agonijoje, geso tiesiog rankose. Mamai pasipylė kraujai iš išangės. Dėl per stiprių smegenų pažeidimų ir nepakeliamo skausmo gydytojai priėmė sprendimą juos eutanazuoti, kad jie nebekentėtų.
Keli katinėliai, juos pašildžius ir pradėjus leisti vaistus, šiek tiek stabilizavosi. Kai kurie labai šnypščia ir urzgia – tikriausiai dėl patirto šoko, skausmo ir baimės. Kiti jau bando šiek tiek valgyti.
Vienas katinėlis vis dar yra visiškai kritinės būklės. Jis nesiorientuoja aplinkoje, jam pasireiškia neurologiniai smegenų pažeidimo simptomai. Mažylis bus labai atidžiai stebimas iki nakties. Jei temperatūra nekils ir jis toliau kentės skausmą, gydytojai rekomenduoja su juo atsisveikinti.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už paramą, palaikymo žinutes ir rūpestį. Esame be galo dėkingi, kad mūsų visuomenėje ir mūsų rate yra tiek daug gerų žmonių.
Prie pagalbos teisiniais klausimais bei pareiškimo rengimo prisijungs ir GGI. Bandysime išsiaiškinti, kas galėjo taip žiauriai pasielgti su katinėliais.