Šuns pasivaikščiojimas baigėsi operacija: panevėžietė įspėja kitus augintinių šeimininkus

Užpuolimo nesitikėjo
Apkandžioto šuns šeimininkė Lina K. naujienų portalui JP pasakojo, kad tokio išpuolio visiškai nesitikėjo.
„Nelaimė įvyko birželio 17 dieną. Mano šuo – borderkolis, o tas, kuris užpuolė, buvo labai didelis. Manau, kad tai buvo vilkšunis. Toks šuo, mano nuomone, turėjo būti vedžiojamas su antsnukiu. Parašiau pareiškimą per e. policiją ir dabar laukiu atsakymo. Žinau, kad pareiškimas jau priimtas. Iš pradžių negalvojau, kad viskas taip rimta, nes per ilgus šuns plaukus nesimatė pavojingos žaizdos. Gerai, kad ją pastebėjau – veterinarai atliko operaciją ir susiuvo visą prakąstą šoną“, – pasakojo Lina.
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Anot jos, užpuolusio šuns šeimininkė dar bandė aiškinti, kad dėl incidento kalta ji pati ir jos augintinis.
Tokie šunys turi būti kontroliuojami
Lina įsitikinusi, kad agresyvaus šuns šeimininkė turėtų prisiimti atsakomybę už savo augintinį.
„Nežinau, kas ta moteris, bet ji turėtų tinkamai prižiūrėti savo šunį. Gyvenamajame kvartale yra daug mažų vaikų. Toks šuo gali kelti pavojų ne tik kitiems augintiniams, bet ir vaikams, jei šeimininkas elgiasi neatsakingai. Mačiau, kad šuo vedžiojamas labai ilgu pavadėliu, todėl gali pasiekti bet ką, o šeimininkė tiesiog nespėja jo sulaikyti“, – kalbėjo ji.
Policija pradėjo aiškintis aplinkybes
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Jukniūtė naujienų portalui JP patvirtino, kad pareiškimas dėl šuns užpuolimo yra gautas.
„Taip, gavome pareiškimą. Šiuo metu daugiau komentuoti negalime, nes bus atliekamas aplinkybių patikslinimas. Tik jį baigus bus galima spręsti dėl atsakomybės. Už tokius pažeidimus numatytos baudos, tačiau viskas priklausys nuo padarytos žalos masto“, – sakė O. Jukniūtė.
Veterinaras: tokių atvejų – ne vienas
Rožyno veterinarijos klinikos veterinarijos gydytojas Povilas Liekis sakė gerai žinantis šį atvejį.
„Užpultas šuo buvo ilgaplaukis, todėl šeimininkė iš karto nepastebėjo žaizdos. Ji paaiškėjo tik po dviejų ar trijų dienų, kai šuo pats pradėjo laižyti sužeistą vietą ir pešti plaukus. Pažeidimas buvo apie 30 centimetrų ilgio“, – pasakojo veterinaras.
Jo teigimu, tokių atvejų pasitaiko nuolat.
„Per savaitę tenka gydyti ne vieną kito šuns apkandžiotą augintinį. Šįkart viskas baigėsi gana sėkmingai, tačiau būna ir gerokai sunkesnių sužalojimų. Žmonės turi suprasti, kad yra atsakingi už savo augintinius. Deja, sąmoningumo vis dar trūksta. Panašu, kad kai kuriais atvejais padeda tik drausminės priemonės ir baudos“, – teigė P. Liekis.
Veterinaro nuomone, tokiais atvejais dėl viešosios tvarkos pažeidimų turėtų būti vertinama ne tik policijos, bet ir savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus atsakomybė.
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