Augintinių šeimininkams – svarbi žinia: kai kur paženklinti galima visiškai nemokamai

Tačiau mikroschemos nauda gerokai platesnė nei vien pasimetusio gyvūno grąžinimas. Tai viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiauriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas Gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti savininkystę tais atvejais, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti.
Per pirmąjį 2026 metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu Lietuvos savivaldybėse jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių. Prie šios iniciatyvos prisijungia vis daugiau šalies savivaldybių, sudarydamos gyventojams galimybę nemokamai arba kompensuojamai paženklinti savo augintinius.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inicijuotas nemokamas augintinių ženklinimo akcijas šalies savivaldybėse įgyvendina specialiai šiam darbui parengti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos veterinarijos medicinos studentai. Jų įsitraukimas padeda užtikrinti paslaugos prieinamumą, o kartu suteikia vertingos praktinės patirties būsimiems veterinarijos gydytojams.
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Aktyviausiai šį pusmetį nemokamos augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonų, Utenos bei Lazdijų savivaldybėse, kur gyventojai aktyviai naudojosi galimybe paženklinti savo augintinius.
„Dažnai sakome, kad mikroschema yra mažytė, bet jos nauda milžiniška. Ji padeda pasimetusiam augintiniui sugrįžti namo, apsaugo nuo tapimo bešeimininkiu ir primena, kad už kiekvieną gyvūną visada atsako konkretus žmogus. Norime, kad nemokamas ženklinimas taptų ne paviene akcija, o įprasta savivaldybių paslauga socialiai pažeidžiamiems gyventojams. Tai nedidelė investicija, padedanti išvengti gerokai didesnių problemų – dingusių augintinių, perpildytų prieglaudų ir neatsakingo ar žiauraus elgesio su gyvūnais“, – sako VMVT vadovė Audronė Mikalauskienė.
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Pasak jos, ypač svarbus ir jaunųjų specialistų įsitraukimas: „Būsimi veterinarijos gydytojai savo žinias pritaiko ten, kur jų reikia labiausiai – padėdami žmonėms rūpintis savo gyvūnais ir prisidėdami prie jų gerovės stiprinimo. Kuo daugiau paženklintų augintinių Lietuvoje turėsime, tuo mažiau girdėsime istorijų apie dingusius ar paliktus gyvūnus.“
VMVT kviečia prie iniciatyvos jungtis ir kitas savivaldybes, kad kuo daugiau gyventojų galėtų pasinaudoti nemokamo ar kompensuojamo augintinių ženklinimo galimybe.
Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, 2026 m. liepos 1 d. iš viso registruotų gyvūnų augintinių Lietuvos savivaldybėse yra priskaičiuojama daugiau kaip 490 tūkst. Tačiau dar apie 1 mln. augintinių tebėra nepaženklinti.
Neženklinti augintiniai, pasimetę ar palikti be priežiūros, gerokai rečiau grįžta šeimininkams, todėl gyvūnų prieglaudos ir toliau susiduria su vietų trūkumu. 2025 m. jose buvo registruota 6,8 tūkst. gyvūnų augintinių.
VMVT primena, kad gyventojai dėl nemokamo ar kompensuojamo augintinių ženklinimo gali kreiptis į savo savivaldybes šiais kontaktais:
Marijampolės r. + 370 343 90 011, + 370 343 90 062
Vilkaviškio r. + 370 342 60 062
Tauragės r. + 370 700 11 220
Jurbarko r. + 370 447 70 153
Šilalės r. + 370 449 76 115, +370 449 76 122
Šilutės r. + 370 441 79 266
Joniškio r. + 370 426 69 140
Kauno r. + 370 37 305 503
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)augintiniaimikroschema
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