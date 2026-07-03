Po apsilankymo šunų kirpykloje – košmaras už tūkstančius eurų: nupjovė spenelį ir priklijavo superklijais

20-metė Tegan Williams birželio 15-ąją į šunų kirpyklą „Scruffy 2 Fluffy“, esančią Bargoedo mieste, Kerfilio grafystėje (Jungtinė Karalystė), atvežė savo dvejų metų kalytę Honey – nykštukinio pudelio ir bišono mišrūnę. Tai buvo jau ketvirtasis jos apsilankymas šioje kirpykloje.
Tačiau vėliau tą pačią dieną moteris pastebėjo ant augintinės kūno kelias traumas. Anot jos, skubios veterinarinės pagalbos vizito metu, kainavusio 385 svarus sterlingų (apie 450 eurų), paaiškėjo, kad sužeistam speneliui sutvirtinti buvo panaudoti „tam tikri superklijai“.
T. Williams teigimu, vėliau jai buvo pranešta, kad Honey reikės nedidelės minkštųjų audinių operacijos, kuri kainuos apie 1,5 tūkst. svarų sterlingų (apie 1740 eurų).
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„Scruffy 2 Fluffy“ savininkas Paulas Smithas incidentą pavadino nelaimingu atsitikimu ir tikino, kad iš karto ėmėsi reikiamų veiksmų.
Moteris pasakojo, kad Honey buvo nuolatinė šios kirpyklos klientė.
„Tai buvo jau ketvirtasis jos kirpimas nuo tada, kai ji buvo mažas šuniukas. Iki šiol niekada nekilo jokių problemų“, – sakė ji.
T. Williams teigė, kad kirpyklos darbuotojai augintinę pasiėmė iš jos namų Fohrivo gyvenvietėje ir vėliau parvežė atgal.
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Pasak jos, grąžindamas Honey P. Smithas pasakė, kad šuns kailis buvo labai susivėlęs, nors tai šeimininkei pasirodė keista, nes tą rytą ji buvo iššukavusi augintinę, o tai daro kasdien.
Šuns šeimininkė pasakojo, kad tuo metu jos namuose dirbo darbininkai, kurių Honey nemėgo, todėl šunį uždarė virtuvėje ir išsamiau jo neapžiūrėjo iki vakaro.
„Kai jie išėjo, parsivedžiau ją į svetainę, kur ji paprastai būna. Tuomet pastebėjau kraują jos dešinėje akyje.
Atidžiau apžiūrėjusi pamačiau, kad ant dešinės užpakalinės kojos yra pjautinė žaizda“, – pasakojo ji.
Vėliau moteris apžiūrėjo Honey pilvą ir pastebėjo, kad vienas spenelis buvo labai sukietėjęs, o prisilietus šuo reagavo skausmingai.
Ji susisiekė su budinčiu veterinaru ir buvo paraginta nedelsiant vykti į Svonsį. Skubios pagalbos vizitas kainavo apie 385 svarus sterlingų.
Anot T. Williams, šiuos pinigus teko paimti iš santaupų, skirtų nuomai ir artėjančiam dukters trečiajam gimtadieniui.
„Buvau labai sukrėsta, panikavau ir bijojau“, – sakė ji.
Dviejų vaikų mama pasakojo, kad sūnui ir dukrai aiškino, jog Honey vyksta į „šuniukų ligoninę“.
„Jiems dar nėra penkerių, todėl turėjau tai paaiškinti taip, kad jų neišgąsdinčiau.“
Veterinarai Honey akiai paskyrė lašų. Jie manė, kad pažeidimas galėjo atsirasti dėl smūgio į galvą ar kitokios traumos. Tuo metu kojos žaizda didesnio susirūpinimo nekėlė, nes tikėtasi, kad ji sugis savaime.
Tačiau, pasak moters, veterinarai jai paaiškino, kad Honey spenelis buvo sužeistas ir užklijuotas superklijais. Tik klijams pradėjus irti bus galima tiksliai įvertinti pažeidimo mastą.
„Jie net nenorėjo liesti žaizdos, nes ji buvo taip stipriai užklijuota, kad apžiūra būtų sukėlusi šuniui didelį skausmą“, – sakė T. Williams.
Ji taip pat nerimavo dėl galimos infekcijos, nes iš žaizdos sunkėsi skysčiai.
„Praėjus savaitei ji vis dar labai nervinga. Jaučiausi kalta, nes būtent aš pasirinkau šią kirpyklą“, – kalbėjo moteris.
Pirmadienį Honey buvo dar kartą nuvežta pas veterinarus. Tuomet paaiškėjo, kad augintinei reikalinga minkštųjų audinių operacija, kuri kainuos apie 1,5 tūkst. svarų sterlingų.
Po apsilankymo veterinarijos klinikoje T. Williams susisiekė su kirpykla. Nors jai buvo kompensuotos pirmosios veterinarinės išlaidos, siekusios 385 svarus, moteris tvirtina nesulaukusi nei atsiprašymo, nei išsamaus paaiškinimo.
Ji taip pat kreipėsi į Kerfilio savivaldybės Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Institucija patvirtino žinanti apie pateiktus kaltinimus ir atliekanti tyrimą, tačiau detalių nekomentuoja.
P. Smithas teigė, kad jis nuomoja darbo vietas kirpėjams ir apie sužalojimus sužinojo tik po to, kai sulaukė klientės skundo.
„Apie problemą man buvo pranešta kitą dieną ir aš nedelsdamas ėmiausi veiksmų“, – sakė jis.
Anot vyro, jis atsiprašė T. Williams ir jos partnerio bei informavo kirpėją, kad ši daugiau nebegalės dirbti jo įmonėje.
„Veterinarijos išlaidas apmokėjau iš karto ir be jokių klausimų, nes nemanau, kad jie turėjo atsidurti tokioje situacijoje“, – teigė jis.
P. Smithas taip pat pažymėjo, kad Jungtinėje Karalystėje gyvūnų kirpimo veikla nėra griežtai reguliuojama, tačiau jis tikisi, kad visi jo patalpose dirbantys specialistai turi civilinės atsakomybės draudimą.
Pasak jo, kirpėja buvo pernelyg susigėdusi, kad pati praneštų apie incidentą.
„Tai buvo nelaimingas atsitikimas. Tas žmogus specialiai nieko blogo nedarė“, – sakė jis.
T. Williams teigė negalinti įsivaizduoti, kad panašią patirtį tektų išgyventi kitam augintinio šeimininkui, todėl nusprendė apie tai prabilti viešai.
„Jei atvirai, nemanau, kad kada nors dar galėsiu pasitikėti šunų kirpėjais“, – sakė ji.
Parengta pagal BBC.
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