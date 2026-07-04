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Po sukrečiančios prie „Regitros“ paliktų kačiukų istorijos – skubus prašymas

2026 m. liepos 4 d. 20:08
Po visą Lietuvą sukrėtusios istorijos apie prie „Regitros“ kaitroje paliktus kačiukus pradedami teisiniai veiksmai. Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI) pranešė, kad kartu su Gyvūnų globos organizacija „LESĖ“ sieks nustatyti ir patraukti atsakomybėn už gyvūnų kankinimą atsakingus asmenis.
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GGI teigimu, organizacijos teisininkė šiuo metu rengia pareiškimą Lietuvos policijai dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais.
Taip pat kreipiamasi į visuomenę su prašymu padėti surasti nuotraukoje matomą moterį, kuri atnešė kačiukus į „LESĖS“ prieglaudą. Manoma, kad ji gali turėti svarbios informacijos, padėsiančios nustatyti įvykio aplinkybes.
„Labai prašome jos susisiekti su mumis el. paštu pranesimai@ggi.lt. Jei atpažįstate šią moterį ar turite bet kokios informacijos apie rastus katinėlius, kuri galėtų padėti, taip pat prašome susisiekti tuo pačiu el. paštu“, – skelbia GGI.

Pateikė naujausią informaciją apie prie „Regitros“ centro krepšyje paliktus kačiukus: pavyko išgelbėti ne visus

Primename, kad pirmadienį prie „Regitros“ buvo rastas sandariai užsegtame krepšyje paliktas kritinės būklės kačių šeimynėlės krepšys. Gyvūnai buvo palikti kaitroje ir vėliau perduoti Gyvūnų globos organizacijai „LESĖ“, o iš ten skubiai išvežti į veterinarijos kliniką.
„Visos jos patyrė didžiulį šoką, yra kritinės būklės, nesiorientuoja aplinkoje, perkaitusios nuo karščio, šlapios, kai kurios traukuliuoja, vemia, viduriuoja. Kai kurių kūno temperatūra siekė net 42 laipsnius“, – pirmadienį feisbuke pranešė „LESĖ“.
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Organizacijos duomenimis, visų mažylių kūno temperatūra netrukus nukrito iki kritiškai žemos – apie 33 laipsnius, o kai kuriems termometras jos net nebefiksavo.
Deja, nuo patirtų sužalojimų ir perkaitimo neišgyveno kačių mama ir vienas kačiukas. Veterinarijos gydytojai priėmė sprendimą juos eutanazuoti dėl itin sunkių smegenų pažeidimų ir nepakeliamo skausmo.
RegitraLietuvos policijaGyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI)
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