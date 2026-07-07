Marijampolėje duris atvėrė gyvūnų augintinių kapinės: laidojimo vietos – nemokamai

Žinia apie naują vietą, skirtą atsisveikinti su augintiniais, socialiniuose tinkluose pasidalijo Marijampolės meras Povilas Isoda.
„Augintiniai daugeliui yra šeimos nariai, todėl svarbu turėti galimybę tinkamai su jais atsisveikinti“, – rašė meras.
Kapinėse bus galima laidoti šunis, kates, graužikus, driežus, gyvates, vėžlius, varles, žuvis, paukščius ir kitus gyvūnus augintinius, laikomus estetiniams ar bendravimo poreikiams tenkinti.
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Kaip skelbiama, Marijampolės gyventojams laidojimo vietos bus skiriamos nemokamai, tačiau prieš laidojant būtina iš anksto susisiekti su kapinių prižiūrėtoju.
Gyvūnų augintinių kapinės įsikūrusios Tyliosios g. 13, Marijampolėje.
MarijampolėPovilas Isodaaugintiniai
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