AugintinisPriežiūra

Dėl agresyvaus šuns išpuolio Šventojoje sužalota moteris su augintiniu: policija ieško šeimininko

2026 m. liepos 8 d. 13:38
Darius Čiužauskas
Pajūrio policininkai ieško asmens, kurio agresyvus šuo viešoje vietoje užpuolė bei sužalojo brandaus amžiaus moterį ir jos augintinį.
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Klaipėdos apskrities VPK 68 metų moters pareiškimas gautas antradienį (liepos 7 d.).
Ji tądien nukentėjo Šventojoje.
Per incidentą sužalota ne tik moteris, bet ir jos augintinis.
Pensininkės teigimu, viskas įvyko jai su šunimi vaikščiojant kurorto miškelyje.
Apie 14 val. ties Serbentų 3-uoju taku moters augintinį užpuolė ir sužalojo netikėtai pasirodęs šuo.
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Šeimininkė savo augintinį bandė ginti ir taip pat nukentėjo nuo agresyvaus užpuoliko.
Teigiama, kad moteriai prireikė medikų pagalbos.
Kokius ji patyrė sužalojimus, teisėsaugininkai nedetalizuoja.
Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, jiems jau pavyko gauti pirminę informaciją apie galimą agresyvaus šuns šeimininką.
Palangos policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
Lietuvos policijaŠventojiagresyvus šuo
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