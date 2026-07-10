Beglobiams gyvūnams – solidi klaipėdiečių parama: paaukotos šešiaženklės sumos

Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, viešajai įstaigai „Linksmosios pėdutės“ turėtų būti išmokėta 212,7 tūkst. eurų – tiek jai nuo savo mokesčių skyrė beveik 3,8 tūkst. Klaipėdos gyventojų.
Antra pagal paaukotos paramos sumą yra „Būk mano draugas“, kuriai 3,4 tūkst. žmonių skyrė 182,4 tūkst. eurų GPM.
Pernai šioms dviem įstaigoms taip pat skirtos didžiausios sumos – atitinkamai 186 ir 158 tūkst. eurų.
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Šiais metais pagalbą sergančių vaikų gydymui organizuojantis Alano Agatanovo paramos fondas turėtų gauti 54,4 tūkst. eurų, kuriuos jam nuo 2025 metų pajamų skyrė beveik 1,1 tūkst. klaipėdiečių.
Uostamiesčio šunų prieglaudą „Šuniukų fėja“ 965 gyventojai parėmė 50,1 tūkst. eurų, įvairią pagalbą žmonėms teikianti visuomeninė organizacija „VEIK fondas“ turėtų gauti 38,2 tūkst. eurų, kuriuos nuo savo GPM skyrė 798 Klaipėdos gyventojai.
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VMI liepos 8-ąją pranešė, kad pradeda mokėti pinigus gavėjams – finansinė parama juos turėtų pasiekti iki lapkričio vidurio.
Paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms ir asociacijoms klaipėdiečiai skyrė iš viso beveik 1,6 mln. eurų.
Visoje Lietuvoje prašymus skirti paramą pateikė 564 tūkst. gyventojų, kurie skyrė daugiau kaip 40 mln. eurų: paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms bus pervesta 34,2 mln., politinėms organizacijoms – 2,8 mln., profesinėms sąjungoms ar susivienijimams – apie 2,5 mln. eurų. Dar 487 tūkst. eurų turėtų gauti paramos gavėjų statusą turintys menininkai.
KlaipėdaGyventojų pajamų mokestis (GPM)beglobiai gyvūnai
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