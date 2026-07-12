Humbolto apygardos šerifo biuras (HCSO) pranešė, kad šią savaitę su „Miranda's Rescue“ prieglauda Fortūnos mieste susijusiose teritorijose buvo aptikti 117 šunų kūnų. Daugelis jų turėjo šautinių sužalojimų. Apie tai teisėsauga paskelbė birželio 26 d. išplatintame pranešime.
Pareigūnai atliko kratą prieglaudos teritorijoje ir pastatuose, susijusiuose su jos įkūrėja Shannon Miranda. Tyrimo tikslas – surinkti įrodymus dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais ir sukčiavimo.
Paieškos metu buvo kasinėjami laukai, nes pareigūnai įtarė, kad juose gali būti masinės šunų kapavietės.
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Dviejose kasinėjimų vietose tyrėjai aptiko 117 šunų palaikų. Dar vienoje netoliese esančioje vietoje rasta 21 šuns kaukolė, šimtai kaulų fragmentų bei šešios atskirai rastos mikroschemos.
Vietoje rentgenu buvo ištirta 70 šunų kūnų. Daugelio jų organizmuose aptikta kulkų fragmentų.
JAV Žemės ūkio departamento specialistai ir teismo veterinarijos ekspertai, atlikę pirminius tyrimus įvykio vietoje, nustatė, kad daugelio šunų mirties priežastis greičiausiai buvo šautinės žaizdos.
Likusių 47 šunų kūnų vietoje ištirti nepavyko dėl laiko stokos, tačiau visi 117 palaikų paimti kaip įkalčiai.
Šiuo metu specialistai analizuoja surinktus duomenis, siekdami nustatyti mikroschemas turėjusių šunų tapatybę.
Tyrėjai tame pačiame lauke aptiko ir daugiau negyvų šunų, tačiau dėl itin pažengusio irimo jų kol kas neiškasė.
Be to, prieglaudai priklausančio ūkinio pastato viduje pareigūnai rado vietą, kurioje, kaip įtariama, gyvūnai galėjo būti nužudomi. Ten aptikta daugiau kaip 600 šunų antkaklių.
„Šis tyrimas dar tik prasideda. Turime išanalizuoti milžinišką kiekį duomenų, apklausti liudytojus ir ištirti surinktus įrodymus“, – teigė Humbolto apygardos šerifas Williamas F. Honsalas.
„Visų specialistų ryžtas dirbant šioje siaubingoje vietoje yra tai, kad niekada nepamirštume“, – pridūrė jis.
Tyrimas tęsiamas. Pareigūnai ragina visus, turinčius tyrimui reikšmingos informacijos, susisiekti su HCSO.
Anot šerifo biuro, baigus tyrimą ir įvertinus visus surinktus įrodymus, jei jų pakaks, byla bus perduota prokuratūrai spręsti dėl baudžiamųjų kaltinimų, susijusių su žiauriu elgesiu su gyvūnais, sukčiavimu ar kitais galimais nusikaltimais.
Dar balandžio 22 d. HCSO gavo patikimos informacijos apie galimus sunkius nusikaltimus – žiaurų elgesį su gyvūnais, sukčiavimą ir sąmokslą, susijusius su „Miranda's Rescue“ veikla.
Gegužės 1 d. pareigūnai atliko kratą ir paėmė įrodymus. Nuo tada apklausti kitų gyvūnų prieglaudų atstovai, liudytojai ir nukentėjusieji. Be to, teisėsauga sulaukė šimtų gyventojų pranešimų.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad šimtai šunų į „Miranda's Rescue“ buvo perduoti privačių asmenų ir kitų gyvūnų prieglaudų, tačiau nemažos dalies jų likimas iki šiol nežinomas.
Prie tyrimo prisidėjo Kalifornijos generalinio prokuroro biuras, Kalifornijos Teisingumo departamentas, JAV Žemės ūkio departamentas, Federalinis tyrimų biuras (FBI), Humbolto apygardos prokuratūra, Kalifornijos politechnikos universiteto Humbolto antropologijos fakultetas, organizacija „Animal Legal Defense Fund“ ir privatūs teismo veterinarijos ekspertai.
„People“ birželio 28 d. kreipėsi į „Miranda's Rescue“ dėl komentaro, tačiau atsakymo iš karto nesulaukė.
Dar iki naujausių radinių Shannon Miranda viešai atmetė jai mestus kaltinimus.
„Miranda's Rescue“ yra gyvūnų prieglauda, kurioje gyvūnai nėra migdomi vien tam, kad atsirastų vietos kitiems. Vis dėlto, kaip nurodome savo interneto svetainėje, retais atvejais eutanazija gali būti būtina – kai gyvūnas serga nepagydoma liga arba kelia rimtą ir nuolatinį pavojų žmonėms ar kitiems gyvūnams. Tokiais atvejais priimame humaniškiausią ir atsakingiausią sprendimą, atsižvelgdami į visuomenės saugumą ir gyvūnų gerovę“, – birželio 18 d. paskelbtame pareiškime teigė S. Miranda.
Ji taip pat tvirtino, kad kartu su darbuotojais ir savanoriais deda visas pastangas reabilituoti gyvūnus ir surasti jiems tinkamus namus, o kiekvieną eutanazijos atvejį esą pranešdavo vietos institucijoms.
Tuo metu Stoktono miesto gyvūnų prieglauda birželio 27 d. pranešė, kad HCSO jau perdavė informaciją apie gyvūnus, kurie iš jos buvo išsiųsti į „Miranda's Rescue“.
„Neseniai paaiškėjusi informacija kelia didelį susirūpinimą ir yra vertinama itin rimtai. Stoktono policijos departamentas ir miesto gyvūnų priežiūros tarnyba visada aktyviai kovoja su gyvūnų nepriežiūra, žiauriu elgesiu ir bet kokiais veiksmais, keliančiais grėsmę gyvūnų sveikatai bei gerovei“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė prieglauda.
Parengta pagal „People“.
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