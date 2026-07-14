Latviją sukrėtus zoofilijos skandalui – svarbi Lietuvos gyvūnų gelbėtojų žinia

Kaip jau skelbta, Latvijos policija sulaikė keturis asmenis, įtariamus kelerius metus sistemingai vykdžius žiaurius nusikaltimus prieš gyvūnus. Tyrėjų duomenimis, viename ūkyje mažiausiai nuo 2021 metų buvo rengiami pornografiniai pasirodymai, kurių metu keli asmenys atliko lytinius veiksmus su įvairiais gyvūnais. Šie nusikaltimai buvo filmuojami ir fotografuojami.
Per kratą pareigūnai paėmė visus su nusikalstama veika susijusius gyvūnus, konfiskavo daugiau kaip 4 tūkst. eurų, kurie, įtariama, buvo gauti iš nusikalstamos veiklos, o keturiems įtariamiesiems uždrausta laikyti gyvūnus ir užsiimti bet kokia su jais susijusia veikla. Tyrimas dėl šio sukrečiančio atvejo tęsiamas.
Į šią istoriją sureagavusios GGI pabrėžia, kad nors šiandien tokie nusikaltimai daugeliui atrodo sunkiai suvokiami, teisinis jų reglamentavimas Europoje griežtėjo palaipsniui. Organizacija primena, kad, pavyzdžiui, Danijoje aiškus zoofilinių veiksmų draudimas įsigaliojo tik 2015 metais.
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GGI akcentuoja, kad Lietuvoje teisinė bazė šiuo klausimu yra aiški – zoofiliniai veiksmai priskiriami žiauriam elgesiui su gyvūnais ir jų kankinimui. Už tokius nusikaltimus gali grėsti tūkstantinės baudos, gyvūnų konfiskavimas, o tam tikrais atvejais – ir laisvės atėmimas.
Organizacija ragina visuomenę nelikti abejingą pastebėjus galimus žiauraus elgesio su gyvūnais atvejus. Tokiose situacijose rekomenduojama naudotis GGI parengta „Gyvūnų gelbėjimo instrukcija“, kurioje pateikiama informacija, kaip tinkamai fiksuoti pažeidimus ir kur kreiptis pagalbos.
„Kad tokios istorijos Lietuvoje būtų tik reta išimtis, mums reikia stiprios bendruomenės. Jūsų palaikymas leidžia užtikrinti teisinę pagalbą gyvūnams, šviesti visuomenę ir siekti teisingumo. Kurkime saugią aplinką tiems, kurie patys pagalbos paprašyti negali“, – pabrėžia GGI.
Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI)LatvijaLietuva
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