Neįprastas pagalbos šauksmas Raseinių r.: ugniagesiams teko gelbėti vonioje užsitrenkusį šunį

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad incidentas įvyko antradienio vakarą, apie 23.35 val., Muziejaus gatvėje.
Gavus pranešimą, kad reikalinga pagalba atidaryti duris, nes vonios kambaryje užsitrenkė šuo, į įvykio vietą išskubėjo ugniagesiai gelbėtojai.
Atvykę jie duris atidarė panaudoję rankinį inventorių. Po gelbėjimo darbų gyvūnas buvo išlaisvintas.
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Apie tai, ar keturkojis nenukentėjo, nepranešama.
Raseinių rajonasKauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnybaŠuo
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