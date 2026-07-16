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Neįprastas pagalbos šauksmas Raseinių r.: ugniagesiams teko gelbėti vonioje užsitrenkusį šunį

2026 m. liepos 16 d. 14:58
Lrytas.lt
Raseinių rajone ugniagesiams teko vykti į neeilinį iškvietimą – pagalbos prireikė vonios kambaryje užsitrenkusiam šuniui.
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Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad incidentas įvyko antradienio vakarą, apie 23.35 val., Muziejaus gatvėje.
Gavus pranešimą, kad reikalinga pagalba atidaryti duris, nes vonios kambaryje užsitrenkė šuo, į įvykio vietą išskubėjo ugniagesiai gelbėtojai.
Atvykę jie duris atidarė panaudoję rankinį inventorių. Po gelbėjimo darbų gyvūnas buvo išlaisvintas.
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Apie tai, ar keturkojis nenukentėjo, nepranešama.
Raseinių rajonasKauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnybaŠuo
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