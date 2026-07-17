Prie restorano automobilyje užrakinti šunys neišgyveno: šeimininkė sulaikyta

Kaip praneša JAV žiniasklaida, incidentas įvyko liepos 3 dieną Cicero mieste, prie restorano „Boathouse Kitchen & Swan Dive“. Policijos pareigūnai automobilyje rado du šunis.
Vienas jų įvykio vietoje buvo pripažintas nugaišusiu, o kitas skubiai nugabentas į gyvūnų ligoninę. Vis dėlto dėl itin sunkios būklės veterinarams teko jį užmigdyti.
Pirminiais duomenimis, šunys automobilyje buvo palikti maždaug valandai. Atvykus gelbėtojams, abu gyvūnai buvo be sąmonės ir nereagavo į aplinką.
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Tądien oro temperatūra Cicero mieste pakilo iki 33 laipsnių Celsijaus. Gyvūnų teisių organizacija PETA primena, kad net ir esant vos 21 laipsnio šilumai, uždaryto automobilio salone temperatūra per 20 minučių gali pakilti iki maždaug 37 laipsnių, o lauke esant apie 32 laipsniams – vos per 10 minučių automobilio viduje ji gali siekti apie 43 laipsnius.
Šunų savininke įvardyta Parina James. Hamiltono apygardos šerifo biuro atstovas patvirtino jos tapatybę. Dėl įtariamo vaidmens gyvūnų žūties istorijoje moteris buvo sulaikyta, jai preliminariai pareikšti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Vėliau ji buvo uždaryta į Hamiltono apygardos kalėjimą.
Bylos tyrimas tęsiamas, o Hamiltono apygardos prokuratūra šiuo metu vertina surinktą medžiagą. Kol kas neaišku, ar moteris jau turi advokatą.
Cicero policijos departamentas ir Hamiltono apygardos prokuratūra išsamesnių komentarų nepateikė.
Cicero policijos pareigūnas Dominique'as Smithas vietos žiniasklaidai teigė, kad tokie atvejai šiame regione yra labai reti.
„Nuo tada, kai pradėjau dirbti policijoje, tai pirmas toks atvejis“, – sakė pareigūnas.
Jis pripažino, kad šis incidentas sukrėtė visus, kurie jį matė.
„Gyvūnai paliečia daugelio žmonių širdis, todėl tokios situacijos labai skaudžiai paveikia visus, kurie su jomis susiduria“, – teigė D. Smithas.
Šis įvykis sulaukė dar didesnio dėmesio, nes vos prieš kelis mėnesius Indianoje įsigaliojo naujas Gyvūnų apsaugos įstatymas, numatantis griežtesnes bausmes už žiaurų elgesį su gyvūnais ir išplečiantis jų teisinę apsaugą.
Pagal naująjį įstatymą gyventojai, pamatę karštame automobilyje įstrigusį šunį ar kitą naminį gyvūną, tam tikrais atvejais gali išdaužti automobilio langą ir išgelbėti gyvūną. Jei prieš tai jie iškvietė skubiosios pagalbos tarnybas ir mano, kad gyvūnas neišgyvens laukdamas pareigūnų, jiems nebereikia atlyginti dalies automobiliui padarytos žalos.
Įstatymo autorė, Indianos valstijos Atstovų Rūmų narė Wendy McNamara, tikisi, kad šie pakeitimai paskatins žmones nedvejoti gelbstint nelaimėje atsidūrusius gyvūnus.
„Ačiū geros valios žmonėms, kurie pastebi kenčiantį šunį ar kitą gyvūną ir imasi būtinų veiksmų jam padėti“, – sakė politikė. Pasak jos, naujasis įstatymas ateityje turėtų padėti išgelbėti daugiau gyvūnų panašiose situacijose.
Parengta pagal „People“.
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