8 produktai, galintys rimtai pakenkti katei: veterinarai įspėja, kad daugelis to nežino

Veterinarai Chirl Bonk ir Joy Myers išskiria 8 pavojingiausius produktus.
Kaulai: termiškai apdoroti kaulai lengvai lūžta į aštrias briaunas, todėl katė gali užspringti, jai gali užsikimšti arba būti pažeistas virškinamasis traktas.
Vynuogės ir razinos: nors poveikis dar nėra iki galo ištirtas, žinoma, kad kitiems gyvūnams šie produktai sukelia inkstų pažeidimus, todėl katėms jų duoti griežtai draudžiama.
Vaizdai gali sukrėsti: itin karštą dieną rastas užrištas maišas su katėmis – kūno temperatūra pasiekė 42 laipsnius
Žalia tešla: mielinė tešla katės skrandyje plečiasi, o rūgimo proceso metu išsiskiria alkoholis, kuris yra labai toksiškas.
Alkoholis: dėl mažo kačių svorio net ir minimalus alkoholio kiekis sukelia rimtą pavojų: slopina nervų sistemą, staigiai mažina cukraus kiekį kraujyje ir trikdo kvėpavimą.
Šokoladas ir kofeinas: šokoladas, energijos gėrimai ir arbata turi metilksantinų, kurie katėms yra labai toksiški ir sukelia vėmimą, viduriavimą, širdies ritmo sutrikimus bei traukulius.
Svogūnai, česnakai ir panašūs augalai: jie pažeidžia kačių eritrocitus ir sukelia anemiją (mažakraujystę). Pavojingi tiek žali augalai, tiek jų milteliai ar likučiai sriubose bei padažuose.
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Per daug riebus maistas: kepimo riebalai ar paukštienos odelė nėra tiesiogiai toksiški, tačiau katėms gali sukelti vėmimą, viduriavimą arba pankreatitą (kasos uždegimą).
Produktai su ksilitoliu: cukraus pakaitalas ksilitolis (randamas kramtomojoje gumoje, saldainiuose, kai kuriuose riešutų sviestuose) katėms yra pavojingas, o jam patekus į organizmą būtina skubiai kreiptis į veterinarą.
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