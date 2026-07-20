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8 produktai, galintys rimtai pakenkti katei: veterinarai įspėja, kad daugelis to nežino

2026 m. liepos 20 d. 11:44
Kačių organizmas yra itin jautrus tam tikriems toksinams dėl specifinės medžiagų apykaitos (jiems trūksta reikiamų fermentų kai kurioms medžiagoms skaidyti). Net ir nedidelis maisto likutis nuo žmogaus stalo gali sukelti rimtų virškinimo sutrikimų ar apsinuodijimą.
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Veterinarai Chirl Bonk ir Joy Myers išskiria 8 pavojingiausius produktus.
Kaulai: termiškai apdoroti kaulai lengvai lūžta į aštrias briaunas, todėl katė gali užspringti, jai gali užsikimšti arba būti pažeistas virškinamasis traktas.
Vynuogės ir razinos: nors poveikis dar nėra iki galo ištirtas, žinoma, kad kitiems gyvūnams šie produktai sukelia inkstų pažeidimus, todėl katėms jų duoti griežtai draudžiama.

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Žalia tešla: mielinė tešla katės skrandyje plečiasi, o rūgimo proceso metu išsiskiria alkoholis, kuris yra labai toksiškas.
Alkoholis: dėl mažo kačių svorio net ir minimalus alkoholio kiekis sukelia rimtą pavojų: slopina nervų sistemą, staigiai mažina cukraus kiekį kraujyje ir trikdo kvėpavimą.
Šokoladas ir kofeinas: šokoladas, energijos gėrimai ir arbata turi metilksantinų, kurie katėms yra labai toksiški ir sukelia vėmimą, viduriavimą, širdies ritmo sutrikimus bei traukulius.
Svogūnai, česnakai ir panašūs augalai: jie pažeidžia kačių eritrocitus ir sukelia anemiją (mažakraujystę). Pavojingi tiek žali augalai, tiek jų milteliai ar likučiai sriubose bei padažuose.
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Produktai su ksilitoliu: cukraus pakaitalas ksilitolis (randamas kramtomojoje gumoje, saldainiuose, kai kuriuose riešutų sviestuose) katėms yra pavojingas, o jam patekus į organizmą būtina skubiai kreiptis į veterinarą.
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