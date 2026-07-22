7 šeimininkų įpročiai gali sukelti katėms stresą: išskyrė ženklus, kad augintinis kenčia

Leidinys pažymi, kad nors katės turi šaltų, atsiribojusių ir abejingų gyvūnų reputaciją, iš tikrųjų jos yra labai jautrios būtybės.
„Katės gali patirti ir tikrai patiria stresą, kurį dažnai sukelia kasdieniai žmonių, su kuriais jos gyvena, įpročiai“, – rašoma straipsnyje.
Pabrėžiama, kad, kitaip nei šunys, katės retai atvirai demonstruoja savo diskomfortą. Vietoj to jos linkusios gniaužti įtampą savyje ir rodyti ją santūriau, todėl tai lengva praleisti pro akis.
„Nekaltas“ incidentas: kaltininkas net nemėgino sprukti
„Aplinkos pokyčiai, įprastos dienotvarkės sutrikdymas, garsūs garsai ir net bendravimas vedant pačių geriausių ketinimų gali rimtai paveikti katės emocinę bei psichinę savijautą“, – įspėja leidinys.
Maža to, bėgant laikui lėtinis kačių stresas gali sukelti rimtesnių sveikatos problemų, todėl naminių gyvūnėlių šeimininkams ypač svarbu žinoti apie įpročius, kurie gali daryti įtaką jų pūkuotiems draugams.
Kartu leidinys pastebi, kad geroji naujiena yra ta, jog daugumą šių streso veiksnių galima lengvai pašalinti.
„Supratę, kas būtent nepastebimai sukelia katėms stresą, šeimininkai gali atlikti nedidelius, bet reikšmingus pakeitimus, kurie pagerins jų kačių gyvenimo kokybę ir kartu sustiprins ryšį su šiuo pūkuotu šeimos nariu“, – pažymima publikacijoje.
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Įpročiai, keliantys stresą jūsų katei
Kai kurie iš labiausiai paplitusių streso šaltinių yra dalykai, apie kuriuos šeimininkai net nesusimąsto“, – sako veterinaras Nathanielis Reikstraw.
Pasak jo, tokie įprasti buities pokyčiai iš tikrųjų gali kelti katėms stresą ir sugriauti jų saugumo jausmą:
Baldų perstūmimas;
Kraiko dėžutės perkėlimas į kitą vietą;
Naujo augintinio atsiradimas;
Svečių nakvynė;
Triukšmingas remontas;
Darbo grafiko pokyčiai;
Kraiko prekės ženklo pakeitimas.
Nepalankūs ženklai, rodantys, kad jūsų katė jaučiasi prislėgta
N. Reikstraw pataria atkreipti dėmesį į šiuos požymius, kurie gali išduoti, kad jūsų katė jaučiasi blogai: ji dažniau slepiasi, pasikeičia jos apetitas, ji pernelyg intensyviai prausiasi (dėl to gali net slinkti kailis), praranda susidomėjimą žaidimais, pasikeičia miego režimas, ji pradeda vengti kraiko dėžutės ir tampa mažiau bendraujanti. Taip pat ji gali pradėti dar labiau prie jūsų glaustis arba, priešingai, visiškai izoliuotis nuo šeimos.
Paprasti pokyčiai jaukiai kačių kasdienybei
Straipsnyje pažymima, kad yra nemažai paprastų pokyčių, kurie gali būti naudingi katėms.
„Keleto kraiko dėžučių įrengimas, pakeltų poilsio vietų paruošimas, slėptuvių sukūrimas, stabilaus šėrimo režimo laikymasis, taip pat galimybės katei žaisti ir lavinti protą suteikimas gali iš esmės pakeisti situaciją į gerąją pusę. Namuose, kur gyvena kelios katės, tolygus išteklių paskirstymas po visus namus gali padėti sumažinti įtampą ir konkurenciją“, – teigia veterinaras.
„Katės patiriamas stresas nereiškia, kad nutrūko jūsų ryšys; tai tiesiog reiškia, kad jūsų katei reikia šiek tiek daugiau nuraminimo ir kelių apgalvotų pokyčių, kad ji vėl pasijustų saugi ir rami“, – reziumuoja leidinys.