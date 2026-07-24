Kaip pailginti katės gyvenimą: tai paprasčiausias būdas, kurį šeimininkai ignoruoja

Naminės katės atrodo nepriklausomos ir prisitaikiusios prie lauko sąlygų, tačiau būtent laisvė vaikščioti lauke gali gerokai sutrumpinti jų gyvenimą.
Nauja mokslinių tyrimų apžvalga rodo, kad paprasčiausias būdas iš esmės pailginti katės amžių – apriboti jos nekontroliuojamus išėjimus į lauką ir užtikrinti saugią aplinką. Apie tai praneša „The Independent“.
Kodėl laisvi pasivaikščiojimai pavojingi
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Ekspertai pastebi, kad gatvė kelia katėms daug daugiau pavojų, nei atrodo šeimininkams.
„Leisdami naminiam katinui vaikščioti lauke, jūs stumiate jį į didelį pavojų ir ankstyvos mirties riziką“, – teigiama medžiagoje.
Dažniausios tokių pasivaikščiojimų pasekmės – traumos ir žūtis dėl eismo įvykių, peštynių ar kritimų.
Nuostolių statistika: pasaulinio masto problema
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Leidinio apžvalga rodo, kad ši problema yra ne vietinė, o pasaulinė. Kai kuriose šalyse nuostolių mastai stulbinantys. Pavyzdžiui, maždaug dvi trečdalys visų Australijos kačių šeimininkų prarado savo augintinius jiems būnant lauke. Taip pat pabrėžiama, kad pasekmės apima ne tik traumas.
Šeimininkai sukaupia dideles sąskaitas už veterinarines paslaugas, o jų katės visam gyvenimui lieka su lėtinėmis ligomis.
Kas iš tikrųjų vyksta su katėmis lauke Tyrėjai naudojo ant antkaklių pritvirtintas kameras, kad pamatytų kačių elgesį realioje aplinkoje. Rezultatai neraminantys:
25 proc. kačių JAV atliktame tyrime rizikavo apsinuodyti ėsdamos ar gerdamos ne namuose;
beveik pusė (45 proc.) kirto kelius, 25 proc. susidūrė su kitomis katėmis, 20 proc. lindo po namais, o 20proc. tyrinėjo lietaus kanalizaciją;
panašūs duomenys gauti ir Naujojoje Zelandijoje: 59 proc. kačių gėrė vandenį ne namuose, 40 proc. lauke ėdė, 32 proc. kirto kelius, o 21 proc. rizikavo nukristi laipiodamos stogais.
Pagrindinė mirtingumo priežastis
Vienas pavojingiausių veiksnių išlieka eismo įvykiai. Britų tyrimas rodo, kad avarijos kelyje tapo pagrindine 1–8 metų amžiaus kačių mirties priežastimi. Europos vertinimai taip pat patvirtina didelę riziką: 18–24 proc. kačių per savo gyvenimą pakliūva po automobilių ratais, o apie 70 proc. tokių atvejų baigiasi mirtimi. Labiausiai pažeidžiami jauni gyvūnai ir nekastruoti katinai, kurie dažniau palieka namų teritoriją.
Be eismo įvykių, katės susiduria su infekcinėmis ligomis, tokiomis kaip kačių imunodeficito virusas (FIV), ir dažnai dalyvauja peštynėse. Jų metu susidaro abscesai, kurie be brangaus gydymo gali baigtis mirtimi. Taip pat fiksuojami žiauraus elgesio atvejai, kai žmonės tyčia nuodija ar sužaloja gyvūnus.
Kiek metų praranda katės
Tyrėjų skaičiavimais, gyvenimo trukmės skirtumas yra akivaizdus. Nustatyta, kad lauke gyvenančių kačių gyvenimo trukmė yra bent 2–3 metais trumpesnė nei tų, kurios laikomos viduje.
Paprasčiausias sprendimas
Specialistai teigia, kad efektyviausias būdas sumažinti riziką – kontroliuoti patekimą į lauką. Saugoti katę savo sklype nereiškia nuolatinio jos uždarymo patalpoje. Siūlomos saugios alternatyvos: specialios tvoros ar aptvarai; pasivaikščiojimai su pavadėliu; mokymas vaikščioti su petnešomis.
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