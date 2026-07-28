Įspėja vieni kitus: prie parduotuvės pririštą šunį bandyta pavogti

Apie įvykį Dainavos bendruomenės grupėje papasakojo jį mačiusi kaunietė. Pasak jos, basomis vaikščiojusi neblaivi moteris atsirišo prie parduotuvės paliktą šunį ir bandė jį išsivesti. Parduotuvės apsaugos darbuotojas liepė jai palikti gyvūną vietoje, tačiau moteris nurodymo nepaisė.
„Paklausus, ką ji daro, moteris teisinosi, jog „veda šunį sysiu“, – įraše rašo įvykio liudininkė. Situaciją išgelbėjo pro šalį dviračiu važiavęs jaunuolis – jis pasivijo moterį ir pareikalavo šunį grąžinti bei pririšti atgal. Netrukus iš parduotuvės išėjo tikroji augintinio šeimininkė.
„Dalinuosi šia istorija ne tam, kad ką nors pasmerkčiau, o tam, kad perspėčiau kitus. Net ir kelioms minutėms paliktas augintinis gali tapti lengvu taikiniu“, – rašo moteris. Panašių istorijų – ne viena Po įrašu komentavę gyventojai teigia, kad tai nėra pavienis atvejis.
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Viena kaunietė pasakojo, kad, jai gyvenant Krėvės prospekte, buvo pavogtas kaimynės šuo – paieškos truko kelias savaites, o grįžęs augintinis buvo patyręs didelį stresą. Įrašo autorė taip pat nurodė, kad įvykio metu šalia buvusi moteris pasakojo apie atvejį, kai iš pavogto šuns šeimininkų buvo reikalaujama išpirkos, o atgautą augintinį dar teko gydyti veterinarijos klinikoje dėl įtariamo apnuodijimo.
Dalis komentatorių svarstė, kad veisliniai šunys gali būti grobiami ne atsitiktinai – esą jie vėliau parduodami arba naudojami nelegaliam veisimui. Šiuo atveju, pasak įrašo autorės, bandyta nusivesti taip pat veislinį jauną šunį. Kiti gyventojai atkreipė dėmesį ir į pačių šeimininkų atsakomybę – pririštas prie parduotuvės augintinis ne tik tampa lengvu taikiniu, bet ir patiria stresą, todėl geriausia išeitis – apskritai nepalikti gyvūno be priežiūros viešoje vietoje.