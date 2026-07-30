Kodėl katės miega prie arba ant šeimininko kojų: netikėtas paaiškinimas

Daugelis kačių šeimininkų reguliariai prabunda su naminiu augintiniu prie kojų. Nors toks elgesys dažnai aiškinamas gyvūnų meile šilumai ir jaukumui, priežastis gali būti susijusi ne tik su komfortu. Apie tai pranešė leidinys „Express“, remdamasis „@cats.psy“ vaizdo įrašu.
Katės vietą prie kojų dažnai renkasi dėl saugumo jausmo. Taip gyvūnas gali išlikti šalia šeimininko, bet kartu kontroliuoti situaciją kambaryje – matyti duris, reaguoti į pašalinius garsus ir jaustis saugioje pozicijoje.
Vaizdo įraše pažymima, kad miegas prie kojų katei gali būti būdas išlikti arti žmogaus ir tuo pat metu stebėti aplinkinę erdvę.
„Nekaltas“ incidentas: kaltininkas net nemėgino sprukti
„Miegodama prie jūsų kojų, jūsų katė renkasi saugią ir apsaugotą padėtį. Ji gali matyti duris, būti dėmesinga bet kokiems garsams ir vis tiek išlikti šalia jūsų. Tai jos būdas pasakyti: „Aš stebiu tave, kol tu miegi“, – teigiama vaizdo įraše.
Be to, toks įprotis, kaip teigiama vaizdo įraše, gali rodyti pasitikėjimą. Katės yra labiausiai pažeidžiamos būtent miego metu, todėl visiškai atsipalaiduoja tik šalia žmonių, su kuriais jaučiasi saugios.
Vaizdo įrašo autoriai pabrėžia: jei katė reguliariai miega prie jūsų kojų, tai gali reikšti, kad ji jaučiasi komfortiškai jūsų draugijoje.
Tuo pat metu kai kurios katės šią vietą gali rinktis ir dėl praktinių priežasčių. Prie kojų jos gali jausti žmogaus kūno šilumą, tačiau per daug artimai nekontaktuoti visą naktį. Dalies gyvūnų nuomone, tokia pozicija gali būti tiesiog patogiausia miegui.
Susiję straipsniai
Šeimininkų pastebėjimai ir istorijos
Vaizdo įrašas greitai sulaukė populiarumo, o vartotojai komentaruose pradėjo dalytis asmeninėmis istorijomis. Vienas iš žiūrovų parašė, kad viena jo katė miega prie kojų, o kita – tiesiog ant jo.
Kita vartotoja papasakojo, kad jos katė paprastai guli prie pagalvės, tačiau kartais vidury nakties pereina prie kojų ir sėdi ten budri.
Kai kurie gyvūnų šeimininkai taip pat pasidalijo pastebėjimais, kad jų katės elgiasi ypač dėmesingai, kai šeimininkai jaučiasi blogai.
Viena iš komentatorių pažymėjo, kad jos augintiniai išmoko pastebėti akimirkas, kai jai pasidaro bloga, ir gali pažadinti vyrą, jei kas nors nutinka.
Kiti vartotojai rašė, kad jų naminiai gyvūnėliai visada stengiasi išlikti šalia – nepriklausomai nuo to, ar jie miega prie kojų, šalia pagalvės, ar tiesiog susiraitę į kamuoliuką šalia žmogaus.
Primename, kad anksčiau mokslininkai nustatė penkis kačių charakterio tipus ir atskleidė jų ypatybes, o tai padeda geriau suprasti augintinio elgesį bei jo poreikius.