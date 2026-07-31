Moksliniai eksperimentai atskleidė netikėtų faktų apie kačių atmintį

Etologai jau dešimtmečius tiria kačių elgesį ir priėjo prie netikėtų išvadų. Jų atmintis yra ilgalaikė, praneša „Belnovosti“.
Tyrimai rodo, kad katės žmogų įsimena pagal kvapą, balsą ir elgesio manierą. Šie signalai suformuoja tvirtą žmogaus „vaizdą“, kuris gali išlikti jų atmintyje daugelį metų.
Mokslininkai pastebi, kad katės geriau įsimena tuos, kurie joms yra švelnūs. Teigiamos emocijos sustiprina atmintį.
Šeimininkas pabandė išmokyti katę vieno judesio: augintinio reakcija nepaliko abejingų
Tačiau ir neigiami įvykiai fiksuojami ilgam. Jei žmogus sukėlė skausmą, katė jo vengs net po daugelio metų. Kačių atmintis yra asociatyvi. Jos sieja žmogų su tam tikrais veiksmais – maitinimu, žaidimais, balsu. Todėl šeimininkas, kuris daug bendrauja su augintiniu, įsimenamas geriau. Katė reaguoja į jo žingsnius ir intonacijas.
Eksperimentai su labirintais parodė, kad katės geba prisiminti maršrutus kelis mėnesius. Tai rodo išvystytą erdvinę atmintį. Kai kurie mokslininkai jų atmintį lygina su trimečio vaiko atmintimi. Ji nėra tobula, bet pakankamai stabili.
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Katės taip pat įsimena ritualus. Jei šeimininkas grįžta namo tuo pačiu metu, gyvūnas pradeda jo laukti iš anksto. Išsiskyrimas gali sukelti stresą, tačiau atmintis neišnyksta. Katė atpažįsta šeimininką net po ilgo nebuvimo. Įdomu tai, kad katės žmones pagal kvapą skiria stipriau nei pagal išvaizdą, todėl aprangos ar šukuosenos pokyčiai jų nesuklaidina.
Jei žmogus ilgai nebendrauja su kate, emocinis ryšys silpsta, tačiau bazinis atpažinimas išlieka. Kačių atmintis – ne mitas, o mokslinis faktas. Ir ji yra kur kas tvirtesnė, nei daugelis mano.
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