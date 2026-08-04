Ukrainietę papiktino kaimyno vokiečio skundas dėl šunų: socialiniuose tinkluose kilo audra

Vokietis apskundė ukrainietę
„Žinote, aš gyvenu Vokietijoje jau ketverius metus, ir mane labai sunku kuo nors nustebinti. Bet šiandien mano kaimynas, su kuriuo gyvenu toje pačioje laiptinėje apie dvejus metus, mane nustebino.
Jis parašė ant manęs skundą, ir man iškart paskambino bei liepė atvykti į apklausą“, – vaizdo įrašą pradėjo autorė.
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Jos teigimu, vokiečio pretenzijos esmė – „iš fantastikos srities“.
„Pirma, jis nepatenkintas, nes mano šunys daro ant palutės. Taip, jūs nesuklydote. Mano kaimynas už sienos nepatenkintas, nes mano šunys eina į tualetą mano pačios bute ant palutės.
Žinote, kaip jis apie tai sužinojo? Štai, per langą pažvelgė“, – sako ukrainietė.
Reakcija socialiniuose tinkluose
Komentaruose nuomonės išsiskyrė. Kai kas palaikė ukrainietę, o kai kas mano, kad vokietis pasielgė teisingai:
„A jūs parašykite skundą, kad jis jus slapta stebi. Pamatysite, kaip jis sureaguos. Atrodo, už tai net yra straipsnis.“
„Tai Vokietijos įstatymų pažeidimas, tave dar ir iškeldins.“
„Viskas teisinga, šunys pagal Vokietijos įstatymus neturi tuštintis bute, o šalies, kurioje gyvenate, įstatymų reikia laikytis.“
„Aš neišnuomočiau buto tokiems žmonėms, jūs suteršėte butą.“
„Kaimynas teisus.“
„Aš gyvenu Vokietijoje 30 metų, ir vokiečiai nenustoja stebinti, tad laikykitės, jūs taip pat galite juo pasiskųsti, kad jis vaikšto į jūsų terasą ir žiūri pro langus.“
„Sauskelnes ir palutes reikia valyti. O vaikščioti su šunimis kasdien būtina.“
Parengta pagal glavred.info.
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