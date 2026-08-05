Gyvūnų gelbėtojai paviešino sukrečiančius vaizdus iš Šilalės rajono: „Tai buvo tikras pragaras“

„Kai susitinka kaupėjai ir institucijų neveiksnumas – gyvūnams pragaras garantuotas“, – socialiniuose tinkluose rašo GGI.
Anot organizacijos, gavusi pranešimą apie galimai netinkamomis sąlygomis laikomus gyvūnus, į nurodytą vietą nuvykusi prieglaudos „Plungės priglaustukai“ komanda išvydo sukrečiantį vaizdą.
„Tai, kas turėjo būti žmogaus gyvenamoji erdvė – virtuvė – buvo tapusi ankštu ir tamsiu šunų kalėjimu. Gyvūnai buvo įkalinti narvuose tiesiog ant savo išmatų, o aštri smarvė ir nevalyvumas neleido viduje net kvėpuoti“, – teigiama organizacijos įraše.
Pateikė naujausią informaciją apie prie „Regitros“ centro krepšyje paliktus kačiukus: pavyko išgelbėti ne visus
Seniūnas: situacija buvo žinoma
GGI teigimu, pirmojo vizito metu iš sodybos buvo paimti trys šunys. Vėliau organizacijos atstovai užsuko į seniūniją pasikalbėti su seniūnu.
Pasak GGI, seniūnas pripažino, kad situacija jam buvo žinoma, nes jis pats buvo lankęsis šioje sodyboje. Tačiau, anot organizacijos, jis nurodė negalėjęs imtis veiksmų, nes anksčiau dėl šio adreso Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) buvo pateiktas anoniminis pranešimas, į kurį esą atsakyta, kad pažeidimų nenustatyta.
Organizacijos teigimu, seniūnas pritarė, jog gyvūnai turi būti nedelsiant paimti, ir pasirašė dokumentus, leidžiančius penkis šunis perduoti „Plungės priglaustukų“ globai. Dar trys šunys buvo perduoti kitai gyvūnų prieglaudai, o vienas pabėgęs gyvūnas tuo metu dar buvo gaudomas.
Susiję straipsniai
Vienam šuniui dėl šalčio nukrito ausys
Viena labiausiai sukrėtusių istorijų, anot gyvūnų gelbėtojų, – seno šuns Vilčiaus likimas.
„Dėl nuolatinio laikymo šaltyje jo ausys buvo nušalusios ir tiesiog nukritusios. Vilčius yra gyvas įrodymas, ką reiškia metų metus trunkanti nepriežiūra ir institucijų abejingumas“, – teigia GGI.
Ne mažiau sudėtinga buvo ir 11-metės kalytės Ajos (Amilios) būklė.
Anot organizacijos, tik išgelbėjus gyvūną paaiškėjo, kad nuolat segimos per mažos petnešos buvo taip giliai įsirėžusios į pažastį, jog susiformavo sena, randėjanti ir nuolat atsinaujinanti žaizda.
Kalytė jau operuota, tačiau jos dar laukia ilgas gydymas antibiotikais ir reabilitacija.
Tuo metu kiti išgelbėti šunys – Rudis, Juodis ir Aiša – pamažu atsigauna saugioje aplinkoje.
Kelia klausimus dėl kitų trijų šunų
GGI teigia nustebusi sužinojusi, kad trys kiti šunys pateko į Vilniaus rajone veikiančią „Tautmilės prieglaudą“.
„Kodėl Vilniaus rajone esanti prieglauda vyko iki pat Plungės paimti trijų šunų, kai nesusitvarko su savais reikalais, yra klausimas, į kurį galimai atsakymą turime, bet kol kas jo neatskleisime“, – rašoma organizacijos pranešime.
GGI taip pat teigia tikinti, kad šie gyvūnai nebus grąžinti ankstesnei šeimininkei.
Kreipėsi į VMVT
Organizacijos turimais duomenimis, šunų laikytoja šiuo metu gydoma ligoninėje, tačiau grįžusi ketina susigrąžinti gyvūnus.
Dėl šios situacijos GGI kreipėsi į VMVT, prašydama pradėti administracinę teiseną dėl galimai žiauraus elgesio su gyvūnais.
„Mūsų tikslas – kad institucijų tyla pagaliau baigtųsi, o už sisteminį gyvūnų kankinimą atsakingi asmenys sulauktų realios atsakomybės. Sieksime, kad šie gyvūnai niekada nebegrįžtų į ankstesnę aplinką, o asmeniui būtų taikomas draudimas laikyti gyvūnus“, – teigia organizacija.
GGI ragina atsakingas institucijas imtis veiksmų ir pabrėžia, kad tokios istorijos neturėtų likti tik dar vienu liūdnu įrašu socialiniuose tinkluose.
Vaizdo įrašą pamatyti galite čia.
Parengta pagal Gyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI) informaciją.
Šilalės rajonasGyvūnų gerovės iniciatyvos (GGI)Žiaurus elgesys su gyvūnais
Rodyti daugiau žymių