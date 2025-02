Jaunai ir jautriai šunytei ieško namų ne mieste: nuo žmogaus – nė žingsnio

Šibukas yra be galo jautrus šuo. Jai būtina socializacija, kantrybė, švelnumas. Ji labai prieraiši prie žmogaus, visada nori jo dėmesio ir būti šalia, jausti žmogaus rankas ant savęs. Nemoka ir nenori būti savarankiška, dėl to ją reikia šiek tiek to pamokyti.

„Jai netiktų namai mieste, labiau įsivaizduojame, kur daugiau ramybės ir tylos. Kadangi esame sutikę ne vieną nuostabų žmogų, kuris jau priglaudė panašų gyvūną iš mūsų, tikime, kad savo šansą gaus ir Šibą.“, – skelbia „SOS gyvūnai“.

Šunytei yra apie 2–3 metai; ji – skiepyta, sterilizuota, čipuota.

Jeigu norite susipažinti su šuniuku, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6

„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo gyvūnų gelbėtojai.

Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.