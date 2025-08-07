Mažiausias ir drąsiausias iš vados – 3 mėn. Jurginas laukia nuostabių žmonių

Mažiausias ir drąsiausias iš Jašiūnų bailiukų vados. Dievina žmogaus dėmesį ir nori paglostukų.
„Ar esate pasiruošę naujiems nuotykiams?“, – klausia „SOS gyvūnai“.
Apie 3 mėn. šunelis yra skiepytas, ženklintas ir dovanojamas tik su sutartimi.
Mama – vidutinio ūgio. „Mažylis vadoje mažiausias, koks bus užaugęs – galime tik spėlioti“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Jeigu norite susipažinti su Jurginu, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo „SOS gyvūnai“.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.