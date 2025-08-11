Žinios, kurios šviečia.
Neįtikėtina jaunos benamės katės istorija: pakliuvusi po automobilio ratais gavo antrą šansą

2025 m. rugpjūčio 11 d. 08:54
Lrytas.lt
„Istorija, kuria privalome pasidalinti. Praktiškai kasdien susiduriame su žmonių žiaurumu, su gyvūnų nepriežiūra… Su situacijomis, kai žmonės atsisako gydyti savo augintinius, kai lengva širdimi palieka savo ilgamečius draugus prieglaudose, gatvėse ir t.t. O ši istorija visiška priešingybė!, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Nuotraukose matoma buvusi bešeimininkė katė. Katė, kuri staiga išbėgo ant kelio ir pakliuvo po automobilio ratais, nors vaikinas visais būdais stengėsi išvengti nelaimės. Atrodo, pradžiai tikrai nėra smagi.
Tik vietoje to, kad bėgtų nuo nepatogumų, vaikinas sustojo, pats nuvežė katę į dirbančią kliniką, apmokėjo stacionaro ir jos lūžusio dubens operaciją. Ir tik po operacijos paprašė mūsų pasirūpinti tolimesne jos priežiūra, nes negalėjo jos pasilikti.
„Ši katė, kurią pavadinome Eritrėja, sugebėjo vienu metu patirti nelaimę ir laimę. Užtikrinsime, kad į lauką jai daugiau netektų grįžti“, – sako gyvūnų gelbėtojai.
Katytė jaunutė, apie 1,5–2 m., jau apsveikusi po dubens operacijos, sterilizuota, skiepyta ženklinta.
Labai miela, mėgsta paglostukus, pati bėga bendrauti su žmonėmis ir prašosi dėmesio.
Kitas kates nelabai mėgsta, tad mieliau gyventų namuose be keturkojų konkurencijos.
„Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti Eritrėją, tai labai laukiame anketos! Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo „SOS gyvūnai“.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
