Jaunas 22 kg sveriantis gražuolis laukia išrinktųjų, kurie jo neišduos ir blogiausiomis dienomis

„Paskalio gyvenimo pradžia jį nuvylė, tad jam ieškome tik rimtų ir atsakingų žmonių. Žmonių, kurie jį mylės ir rūpinsis ne tik geriausiomis dienomis, bet ir blogiausiomis“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Šuneliui yra apie 8 mėn., tad visas gyvenimas – dar prieš akis.
Paskaliui dar daug ko reikia išmokti, tad naujiems jo žmonėms tikrai reikės kantrybės.
Jis be galo mielas ir draugiškas, nors pirmą kartą matomų žmonių gali šiek tiek bijoti, bet greitai pradeda pasitikėti ir jais.
„Paskalis gyveno kartu su kitu mažo ūgio šuniuku ir vaiku, kaip elgėsi namuose – nežinome“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Šuo yra skiepytas, ženklintas, kastruotas, svoris – apie 22 kg.
Paskalis į namus tikrai atneš daug džiaugsmo, šurmulio ir chaoso, tad prieš pildant anketą, būtinai įvertinkite savo galimybes.
Jeigu norite susipažinti su Paskaliu, išsamiai užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.