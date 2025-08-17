3 mėn. nedrąsi, bet žmones labai mylinti mergytė ieško namų: lydosi, kai paglostai

„Nedrąsi mergaitė pasiruošus keliauti namo. Nors pačiai prieiti prie žmogaus dar sunku, lydosi, kai ją glostai“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Apie 3 mėn. šunytė yra skiepyta, ženklinta ir dovanojama bus tik su sutartimi.
„Mama – vidutinio ūgio. Koks bus užaugęs, galime tik spėlioti“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Yra nedrąsi, todėl netinka gyventi su mažais ar labai aktyviais vaikais. Reikia ramesnės aplinkos ir daug kantrybės turinčių šeimininkų, kurie pasiruošę mažais žingsneliais parodyti Jagai, kad pasaulis ne toks ir baisus.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Jeigu norite susipažinti su Jaga, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo gyvūnų prieglaudos savanoriai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.