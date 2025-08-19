Dingęs katinas atsirado sukrečiančios būklės: kirmėlės krito net iš akių vokų

Prieglaudos savanoriai sulaukė verkiančios ir išsigandusios moters pagalbos šauksmo, kad soduose dingęs katinėlis galiausiai grįžo, tačiau ne panašus į save, o primena personažą iš siaubo filmų. Visas sulipęs, išsekęs, sunkiai einantis, o jo kūnas aplipęs kirmėlėmis, kurios raitosi ne tik kailyje, bet ir krenta iš akių vokų.
„Kas nutiko ir į kokią nelaimę pakliuvo katinėlis, vardu Princas, net neįsivaizduojame, bet vaizdas tarsi kenčiančio, verkiančio gyvo numirėlio“, – siaubą prisimena gyvūnų gelbėtojai.
Paskambinusi moteris neturėjo transporto ir prašė vienintelio – atvykti ir greičiau nutraukti Princo kančias.
Atvažiavusi prieglaudos savanorė nuskubėjo su Princu į kliniką ir kai galvojo, kad jau „viskas baigta“, veterinarai visgi pasiūlė mėginti išgelbėti gyvybę, nes jo kraujo tyrimai pasirodė pakankamai neblogi ir teikiantys vilties!
„Žinoma, mes nusprendėme suteikti šansą. Princas šiuo metu yra stacionare, nuskustas, kruopščiai išvalytas, jam leidžiami vaistai ir kurį laiką bus stebimas klinikos stacionare. Katinėlis, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodė merdintis, jau net spėjo pavalgyti!
Deja, paskambinusi moteris neišsivers be mūsų pagalbos, nes Princo gelbėjimas, panašu, kainuos nemažai lėšų, o mes juk ne tie, kurie lengvai pasiduoda?
Draugai, būsime be galo dėkingi, jei kartu pabandysime susitelkti ir padėti šitam nuostabiam katinėliui gyventi“, – į geraširdžius žmones kreipiasi VšĮ „Naminukai“ savanoriai.
Jei galite nors trupučiu prisidėti, paaukoti galima:
VšĮ „Naminukai“, A/S: LT 55 7300 0101 3031 2940 (Swedbank), mokėjimo paskirtis: Princai, gyvenk!, PayPal sąskaita: info@naminukai.org.
Norėdami tapti nuolatiniais VšĮ „Naminukai“ rėmėjais, prašome prenumeruoti contribee sistemoje: https://contribee.com/lt/vsi-naminukai.
Naminukaikirmėlėsaugintinis
