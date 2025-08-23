Du meilūs kačiukai laukia pačių geriausių žmonių

„Žaismingi, mielučiai, pripratę prie žmogaus. SOLO (mergina), kiek drąsesnė, naglesnė, SLASH (berniukas) santūresnis“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
2,5–3 mėn. kačiukai yra nukirminti, skiepyti, ženklinti. Atlikti virusinių ligų testai – neigiami.
Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti, tai „SOS gyvūnai“ labai lauks anketos!
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau. Šie kačiukai globojami Vilniaus mieste“, – įspėja gyvūnų prieglauda.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.