Jaunas ir didelis šuo nusiteikęs mokytis ir pažinti pasaulį kartu su savo nauja šeima

„Paskalis nusiteikęs keliauti namo! Jis yra draugiškas, jaunas, didelis patinas, kuris nusiteikęs mokytis ir pažinti pasaulį kartu su savo nauja šeima! Praeityje gyveno su mažos veislės šunytę ir vyresniu vaiku“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Šuneliui – apie 9–10 mėnesių; jis yra skiepytas, ženklintas, kastruotas
Paskalis – draugiškas su kiekvienu žmogumi, mėgstantis pasivaikščioti, bet stiprus ir nevengia tampytis. Turbūt anksčiau nelabai buvo vedžiojimas. Bet nieko tokio, ko mylintis šeimininkai negalėtų ištaisyti!
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Jeigu norite susipažinti su Paskaliu, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.