Du jauni juoduliukai laukia savo šanso turėti mylimus namus

Su vieno atsakingo žmogaus pagalba pavyko pasirūpinti net 20 kačių!
Iš jų kastruotas buvo tik vienas, net 18 iš jų buvo juodi, o 12 – patelės.
„Įsivaizduokite, koks pavasaris lauktų, jei nebūtume spėję… Deja, ne visus pavyko priglausti, bet bent jau sustabdėme šį beprotišką dauginimosi ratą. Tikimės, kad nė viena nesterilizuota katytė neliko nepastebėta, nes tai reikštų, kad viskas prasidėtų iš naujo. Todėl taip svarbu suprasti: tai ne „kažkieno kito“ problema – tai mūsų visų atsakomybė. O pagalbos visuomet galima rasti kartu“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Štai mažyliai Salemas ir Sabrina – du nekalti kačiukai, gimę gatvėje. Dabar jie jau saugūs namų globoje. Jiems apie 4–5 mėnesiai, jie po truputį atranda žmogaus draugiją – ir jiems sekasi tikrai puikiai!
Kačiukai jau nukirminti, nublusinti, laukia sterilizacijos, akių patikros (Sabrinos akytės šiek tiek neramina) ir tada pradės ieškoti savo tikrųjų namų.
Reikalinga suma jų priežiūrai – apie 300 eurų.
„O galbūt svajojate apie juodą katiną savo namuose?“, – klausia „SOS gyvūnai“.
Jau dabar galite užpildyti anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.