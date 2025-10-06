Broliukas ir sesutė ieško namų kartu arba atskirai: mažyliai kiekvienam dovanos džiaugsmą

Šie kačiukai į globą pateko visai mažiukai, dar akli ir patys nemokantys valgyti. Augo maitinami iš buteliuko, apsupti nuolatiniu globėjos dėmesio ir rūpesčio. Atvyko trys, bet maži kačiukai labai trapūs ir vienas mažylis pasidavė…
Visą jų istoriją galite rasti čia.
„Šiandien norime pasidžiaugti, kad broliukas su sesute auga gerai ir yra pasiruošę iškeliauti į tikruosius namus“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Kimchi yra mielas, drąsus, žaismingas murklys. Panašu, kad turėjo traumą, kai buvo visai mažiukas, tik nesimatė iki kol pradėjo normaliau vaikščiot. Vienas iš galinės kojos pirštukų buvo skilęs, jis yra kiek storesnis ir trumpesnis, dėl to, kad jis storesnis šiek tiek stumia kitus į šoną, todėl ties padu yra išlinkimas. Toks „defektukas“ su kuriuo katinas puikiai gali gyventi ir prisitaikyti.
Sakė – kiek kuklesnė mergaitė, kuri mieliau renkasi žmogaus kompaniją, nei aktyvius žaidimus, ant rankų iškart pradeda murkti ir prisiglaudusi guli.
Abu skiepyti, čipuoti.
Gimimo data 2025.07.20.
Dovanojami tiek po vieną, tiek kartu. Pripratę prie suaugusių kačių, šunų ir vaikų.
„Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti vieną iš nuostabių mažylių (o gal abu?), labai lauksime Jūsų anketos!“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo gyvūnų prieglauda.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.