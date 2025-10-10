Lrytas Premium prenumerata tik
Viena prieglaudoje likusi 2 mėn. mažylė trokštą gerų namų: atsidėkos meile ir žaidimais

2025 m. spalio 10 d. 14:59
Mažylė Sirena ieško namų.
„Užauginta žmogaus rankomis, išmaitinta buteliuku, tiek valandų, nerimo naktų ir laiko atiduota, o dabar atėjo laikas išleisti mažylę į tikruosius namus“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Sirena meilutė, noriai būna prie žmogaus, žaisminga, jauki. Katytei – apie 2 mėn., ji turi pirmuosius skiepus, ženklinta.
„Broliukams išvykus į namus labai stresuoja, todėl tikrai norėtų keliauti į namus, kur ją draugiškai priimtų katė/katinas“, – skelbia gyvūnų gelbėtojai.
„Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti, tai labai lauksime Jūsų anketos! Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo gyvūnų prieglauda.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
