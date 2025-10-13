Meilus „dičkis“ ieško tvirto charakterio, bet geros širdies šeimininkų: išsiskiria užburiančiu žvilgsniu

„Maxą būtų galima palyginti su Russell Crowe iš „Gladiatoriaus“ kino filmo, nes jis toks pat stiprus, žavus ir užsispyręs.
Šis dičkis yra be galo meilus, bet kartais pamiršta, koks jis didelis ir stiprus tad pats to nenorėdamas gali užgauti.
Jam tiktų tokie žmonės, kurie yra fiziškai stiprūs ir tvirto charakterio, kurie sugebėtų sutramdyti šį išdykusį gražuolį“, – įspėja „SOS gyvūnai“.
Iš pradžių pasivaikščiojimai su Maxu nebus lengvi, nes jis nemoka gražiai eiti vedamas pavadėliu. Jis tempia kol pavargsta, o tada jau galima ramiau eiti.
Jis yra labai žaismingas ir turi daug emocijų, kurias parodo urzgimu ir pavadėlio įsikandimu, tad tuos, kurie jo nepažįsta, tai gąsdina.
Su tinkama dresūra jis taptų puikiu pasivaikščiojimų draugu.
Max tinka į namus tik be kitų gyvūnų, nes dar tiksliai sunku pasakyti jo reakciją į kitus šunis.
Didžiąją gyvenimo dalį jis gyveno voljere. Mėnesį laiko džiaugėsi namais, kur jautėsi gana neblogai, tik iš neturėjimo ką veikti sudraskė kelis guolius.
Skiepytas, ženklintas, kastruotas šuo, kuria – apie 4,5 metų.
Jei viską gerai apgalvojote ir norite gyvai susipažinti su Maxu, tai pildykite anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.