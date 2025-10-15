Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AugintinisSuteik namus

Išdykęs „lietuviškas tigriukas“ prašo namų, kuriame būtų daugiau kačių

2025 m. spalio 15 d. 13:19
Lrytas.lt
Tikras lietuviškas tigriukas Čimbas ieško namų!
Daugiau nuotraukų (1)
„Visai neseniai namo išlydėjome katytę Klevę, o dabar norėtume priminti apie labai gero charakterio jos broliuką Čimbą“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Čimbas yra labai meilus kačiukas trokštantis žmogaus dėmesio, švelniai paglostytas įjungia motoriuką, nebijo būti imamas ant rankų. Kaip ir mažam kačiukui priklauso, jis labai mėgsta žaisti ir lakstyti, todėl gyvūnų gelbėtojai įspėja, kad namie judesio netruks.
Čimbas yra gyvenęs su kitais kačiukais, todėl labai mielai keliautų į namus, kur jau yra draugiškas katinas ar katytė.
„Mažylis yra pasipuošęs ryškiu, rainu kailiuku – kaip tikras tigriukas, tik artimas, mūsų, lietuviškasis“, – sako gyvūnų prieglaudos atstovai.
Katinėlis yra apie 4 mėn., nukirmintas, skiepytas, čipuotas.
Jei norėtumėte susipažinti su Čimbu, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
SOS gyvūnaikatinas ieško namų

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.