Išdykęs „lietuviškas tigriukas“ prašo namų, kuriame būtų daugiau kačių

„Visai neseniai namo išlydėjome katytę Klevę, o dabar norėtume priminti apie labai gero charakterio jos broliuką Čimbą“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Čimbas yra labai meilus kačiukas trokštantis žmogaus dėmesio, švelniai paglostytas įjungia motoriuką, nebijo būti imamas ant rankų. Kaip ir mažam kačiukui priklauso, jis labai mėgsta žaisti ir lakstyti, todėl gyvūnų gelbėtojai įspėja, kad namie judesio netruks.
Čimbas yra gyvenęs su kitais kačiukais, todėl labai mielai keliautų į namus, kur jau yra draugiškas katinas ar katytė.
„Mažylis yra pasipuošęs ryškiu, rainu kailiuku – kaip tikras tigriukas, tik artimas, mūsų, lietuviškasis“, – sako gyvūnų prieglaudos atstovai.
Katinėlis yra apie 4 mėn., nukirmintas, skiepytas, čipuotas.
Jei norėtumėte susipažinti su Čimbu, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.