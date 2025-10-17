5 mėn. drąsi ir žaisminga murklė sutaria ir su šunimis, ir su katėmis: laukia pačių geriausių žmonių

„Žaisminga, laiminga ir draugiška katytė vis dar ieško savo šeimos. Namų globoje linksma, susidraugavo su šunimis ir kitomis katėmis, bet ten likti ji negali. Galėtų gyventi šeimoje su kitais draugiškais gyvūnais“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
4–5 mėn. MūMū namo keliaus skiepyta, ženklinta, nukirminta. Padaryti testai FIV/ FELV – neigiami.
„Jei ieškote drąsios širdelės, pasiruošę visoms mažo kačiuko auginimo ypatybėms ir norite susipažinti su MūMū gyvai, kviečiame užpildyti anketą“, – siūlo gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.