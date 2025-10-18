Lrytas Premium prenumerata tik
Vos 2,5 mėn. aštriadantė išdykėlė trokšta rasti savo namus: įspėja dėl dydžio

2025 m. spalio 18 d. 13:47
Iš šešetuko liko paskutinė mergytė – Negroni.
„Kaip ir visi šuniukai mažoji labai miela, smalsi, išdykusi, bei turi aštrius dantukus ir mėgsta viską paragauti.
Reikės daug išmokti – reikalus atlikti lauke, vaikščioti su pavadėliu, reaguoti į savo vardą, ramiai išbūti paliktai vienai namuose ir tt.“, – įspėja „SOS gyvūnai“.
Apie 2,5 mėn. šunytė yra skiepyta pirmuoju skiepu, ženklinta, nuparazitinta.
Mama nesiekia kelių, iki 15 kg, o tėtis – nežinomas.
„Jei esate pasiruošę visiems mažo šunelio auginimo džiaugsmams ir vargams, tai labai lauksime anketos!“, – skelbia gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo prieglaudos atstovai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
