Energingas ir šiek tiek juokingas senjoras ieško gerų žmonių: tirpte tirpsta nuo prisilietimo

„Niekas nežinome, kiek mums skirta gyventi šioje žemėje, todėl turime džiaugtis kiekviena diena, kiekviena smulkmena, kiekviena akimirka kartu. Taip daro ir mūsų senjoras Kėglis“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Jis kiekvieną kartą pamatęs žmogų džiaugiasi juo. Pamatęs pavadėlį, ima šokti savo laimės šokį ir smagiai lekia tyrinėti pasaulio. O tik pradėjus jį glostyti – Kėglis tirpte tirpsta iš malonumo.
„Šiam senjorui ieškome žmonių, kuriems netrukdo jo garbus amžius, ateityje laukiantys sunkumai. Jam reikalingi žmonės, kurie džiaugsis kiekviena diena būdami kartu su juo ir nespėlios, kiek jam dar liko gyventi“, – rašo gyvūnų gelbįtojai.
Kėglis gana energingas, mielas ir šiek tiek juokingas šuo. Reikalus visada stengiasi atlikti tik lauke.
Draugauja su dauguma šunų, bet nedraugauja su katėmis. Draugauja su visais žmonėmis.
Šuneliui – daugiau kaip 11 metų, jis yra kastruotas, skiepytas, ženklintas.
Jeigu norite susipažinti su Kėgliu, tad viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.