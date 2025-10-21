Vienos akytės netekusi išskirtinio vardo 3 mėn. katytė dovanotų visą meilę ir daug džiaugsmo

Atsiradimo prieglaudoje istoriją galite rasti čia.
Katytei – apie 3 mėn., turi pirmus skiepus, ženklinta.
Labai motyvuota maistu, o tai tikrai padės adaptuotis naujuose namuose.
„Jei norite atvykti gyvai susipažinti, įsimylėti ir priglausti Genutę, tai labai laukiame Jūsų anketos!“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.