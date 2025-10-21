Vos į namus iškeliavusi jauna juoda katytė ištikus nelaimei skubiai ieško naujų šeimininkų

„Visai neseniai į puikius namus išlydėjome katytę KitKat.
Deja, praėjus porai dienų naujuose namuose šeimininkei pasireiškė labai stipri alerginė reakcija (to negalima buvo nuspėti, nes prieš kelis metus augintai katei alergijos nebuvo). Kitkat labai greitai rado savo vietą naujų šeimininkų širdyse, todėl su dideliu liūdesiu jie yra priversti su ja atsisveikinti.
Nors nepraėjo daug laiko, Kitkat spėjo atsipalaiduoti ir su kiekviena diena vis geriau jaučiasi namuose“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Visą katytės atsiradimo prieglaudoje istoriją galite rasti čia.
„Pirmomis dienomis Kitkat slėpėsi po lova ir šiek tiek ant mūsų šnypštė, tačiau visada išlįsdavo pažaisti. Ji jau nebebijo vaikščioti po visus namus, nori bendrauti, leidžiasi glostoma, komunikabili, smalsi, protinga, tvarkingai naudojasi kraiko dėže, turi gerą apetitą, labai mėgsta žaisti su žaisliukais. Labai greitai socializuojasi, paskutiniu metu jau žiūri filmus gulėdama šalia ant kėdės“, – sako naujieji šeimininkai apie katytę, su kuria yra priversti atsisveikinti.
Esami Kitkat šeimininkai turi galimybę palaikyti ją iki antradienio vakaro, su viltimi, kad gal atsiras nauja šeima, norinti ją priglausti ir katytei neteks grįžti į prieglaudą.
Iki tol Kitkat yra kitoje patalpoje, nei žmogus su alergija, kad kiek įmanoma išvengti kontakto.
Jeigu norėtumėte suteikti katytei namus, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Katytei – vos 7 mėn., ji yra skiepyta, čipuota, sterilizuota.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.