Įspūdingą vardą dėl charakterio gavusi jauna katytė laukia namų: pasitikėjimą teks užsitarnauti

„Ypatingas vardas, nes atvykusi į prieglaudą buvo visiška pikčiurna ir nenorėjo turėjo nieko bendro su žmogumi.
Pavyko mums pakeisti jos pažiūrį ir užsitarnauti pasitikėjimą. Leidžiasi glostoma, net murkia!“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Bet svetimų žmonių rankoms pasitikėjimo nėra daug.
„Džiaugiamės, kad nepyksta ir nepuola, bet reikės laiko ir kantrybės, kol pradės mėgautis prisilietimu ir pati drąsiai ateis prisiglausti“, – perspėja gyvūnų gelbėtojai.
Labai žaisminga, smalsi, motyvuota maistu, o tai tikrai palengvins adaptaciją namuose.
Katytei – apie 5 mėn., ji yra sterilizuota, skiepyta, ženklinta. Fiv/Felv testai neigiami.
„Jei norite atvykti gyvai susipažinti ir pabandyti užsitarnauti Cruellos pasitikėjimą, tai labai laukiame Jūsų anketos! Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo gyvūnų prieglaudos atstovai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.