Jaunas ir smalsus juoduliukas išgelbėtas nuo baisaus likimo gatvėje trokšta gerų žmonių

2025 m. spalio 27 d. 13:11
Lrytas.lt
Kinderis – tai vienas juodukas iš garsiojo Naujininkų kiemo, kuriame iš viso buvo pagauta 20 kačių.
Kinderis jautrus ir kiek bailus katinukas, nes gyvenimas gatvėje išmokė saugotis. Išmokė, kad ne visi žmonės tiesiantys rankas linki gero ir nori paglostyti.
„Per laiką praleistą su mumis Kinderis labai pasikeitė. Iš liūdno šnypštuko tapo smalsiu katinuku. Nors svetimų žmonių ir išsigąsta, jis niekada nerodo agresijos. Visada galima švelniai paglostyti, o ilgiau pakalbinus ir ima murkti“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Katinėliu – apie 6 mėn., jis yra skiepytas, ženklintas, kastruotas. Fiv/Felv virusų testai – neigiami.
Labai labai mėgsta maistą, todėl puikiai socializuojasi jo pagalba. Gali gyventi su kitomis katėmis.
„Tikim, kad šis jautrus juodukas savo namuose taps nuostabiu draugu, tik tam reikės laiko ir kantrybės. Jei norite atvykti ir gyvai susipažinti labai laukiame anketos! Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
