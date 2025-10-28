Kritinės būklės gatvėje rastas vos 5 savaičių rainiukas ieško žmonių, kurie neišduos

„Iltis buvo rastas vienas lauke, kritiškai nukritusia kūno temperatūra. Klinikoje pavyko mažylio būklę stabilizuoti, šiuo metus jis jaučiasi gerai ir nedrąsiai pradeda ieškoti namų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Radimo istoriją galite skaityti čia.
Rainoji Iltis yra be galo meilus, artumo trokštantis kačiukas. Kadangi anksti prarado mamytę, geriausiai jaučiasi būdamas ant rankų, parodo tai šiltu murkimu.
Rainiukas apie 5 savaičių amžiaus. Namo keliaus ženklintas.
Mažylis pats valgo specialų šlapią ir sausą maistą bei mokosi naudotis kraiko dėžute.
„Ieškome jam atsakingų, kantrių ir mylinčių žmonių, kurie yra pasiruošę įdėti pastangas, kad iš šitos kruopos užaugtų nuostabus katinėlis“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Jei norėtumėte susipažinti su Iltimi, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.