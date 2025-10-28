Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AugintinisSuteik namus

Kritinės būklės gatvėje rastas vos 5 savaičių rainiukas ieško žmonių, kurie neišduos

2025 m. spalio 28 d. 07:43
Lrytas.lt
Rainoji Iltis ieško namų.
Daugiau nuotraukų (6)
„Iltis buvo rastas vienas lauke, kritiškai nukritusia kūno temperatūra. Klinikoje pavyko mažylio būklę stabilizuoti, šiuo metus jis jaučiasi gerai ir nedrąsiai pradeda ieškoti namų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Radimo istoriją galite skaityti čia.
Rainoji Iltis yra be galo meilus, artumo trokštantis kačiukas. Kadangi anksti prarado mamytę, geriausiai jaučiasi būdamas ant rankų, parodo tai šiltu murkimu.
Rainiukas apie 5 savaičių amžiaus. Namo keliaus ženklintas.
Mažylis pats valgo specialų šlapią ir sausą maistą bei mokosi naudotis kraiko dėžute.
„Ieškome jam atsakingų, kantrių ir mylinčių žmonių, kurie yra pasiruošę įdėti pastangas, kad iš šitos kruopos užaugtų nuostabus katinėlis“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Jei norėtumėte susipažinti su Iltimi, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
SOS gyvūnaikatinas ieško namų

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.