Nemažo dydžio šuo trokšta rasti savo žmogų ir jam dovanoti visą meilę

2025 m. spalio 29 d. 10:21
Kiras – šuo, kuris trokšta mylėti, ieško namų.
Kiras yra tikras jautruolis, švelnuolis ir linksmuolis. Nemažo dydžio, apie 5 metus, dar turintis jėgos veržtis į gyvenimą.
„Atvyko visas susikaustęs, su ausų uždegimu, vis ateidavo pasitikti, bet laikydavosi atstumo savo guolyje. Po gydymo atsiskleidė ir pamilo mus visas. Niekada nerodė agresijos, lengva jam atlikti procedūras ar sugirdyti tabletę, bet vengia nežinomų dalykų – nelabai dar moka lipti į automobilį, gali išgąsdinti netikėtų dalykų ar garsų. Mielai tyrinėja aplinką, mėgsta valgyti!“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Šuneliui yra apie 5 metus, jis – kastruotas, čipuotas, skiepytas; draugiškas su kitais šunimis, žaismingas ir jaukus.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Jeigu norite susipažinti su Kiru, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo gyvūnų gelbėtojai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
