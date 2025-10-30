Miške dėžėje paliktas 2,5 mėn. rainiukas pamilo žmones ir nori rasti savo šeimą

„Sveiki visi, mano vardas Hapis ir likau paskutinis iš mūsų didelės – 2 sesių ir 5 brolių šeimos. Ar atsimenate mūsų atsiradimo istoriją? Ogi mus ištrenkė į miško gilumą ir paliko likimo valiai kartoninėje dėžėje... Jeigu ne mūsų mamytė, kuri nors ir pati labai bijojo, bet nepaliko mūsų vienų, gal net nebūtume išgyvenę...
Laimei mus pastebėjo geri žmonės, kurie ir pranešė prieglaudai apie radinį ir taip atsidūrėme ten, o po poros dienų – darbuotojos namuose.
Čia buvo tikrai smagu, galėjom dūkti į valias turėdami sau visą kambariuką. Išmokome, ką reiškia gyventi namuose, kaip surasti savo kraiko dėžę, jog besiilsintys žmonės mėgsta, kai prie jų prisiglaudi ir svarbiausia – kad ne visi žmonės blogi, kad malonu kai tave glosto, kalbina ir žaidžia kartu, jautiesi saugus ir mylimas.
Tačiau globėjai papasakojo, kad negali mūsų pasilikti, nes jau turi savo gyvūnų, todėl kai paaugom mus paskiepijo ir sučipavo ir mano broliai ir sesės vienas po kito pradėjo keliauti į naujus namus. Ir štai likau aš paskutinis...
Noriu ir aš savo Žmogaus, su kuriuo galėčiau kartu žaisti, ilsėtis, būti su juo kai linksma ir kai liūdna – juk kartu viskas pasidaro lengviau.
Tiesa, esu pripratęs gyventi su kitais gyvūnais, net globėjų šunytė manęs negąsdina, todėl labai norėčiau keliauti į namus, kuriuose jau yra kitas katinas, su kuriuo galėtume kartu leisti dienas ir kartu laukti iš darbų grįžtančių savo žmonių“, – skelbia „SOS gyvūnai“ katinėlio istoriją.
Hapiui – apie 2,5 mėn., jis yra nukirmintas, skiepytas, čipuotas.
Jei norėtumėte susipažinti su Hapiu, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.