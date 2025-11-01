Įspūdingo grožio 2 mėn. rainiukė ieško kam dovanoti visą savo meilę

„Rainytė labai nori dėmesio, mielutė, žaisminga ir smalsi katytė. Tik naujos vietos, stiprūs garsai dar gąsdina“, – perspėja „SOS gyvūnai“.
Katytei – apie 2 mėn., ji yra skiepyta pirmu skiepu, ženklinta. Virusinių ligų testai neigiami, gali gyventi su kitomis katėmis.
„Jei norite atvykti gyvai susipažinti, įsimylėti ir priglausti Šimer, tai labai laukiame Jūsų anketos!“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau. Šiuo metu katytė Vilniuje“, – skelbia gyvūnų prieglaudos atstovai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.