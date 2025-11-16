Prie miesto ir jo šurmulio nepratęs išskirtinio grožio jaunas šunelis svajoja apie namus ir paglostukus

„Rifas mūsų prieglaudoje dar ne taip seniai, kad būtų atsiskleidęs visas jo charakteris, bet vis tiek jau galime šį bei tą apie jį papasakoti.
Kol kas Rifas dar labai kuklus ir ramus, bet jau po truputį pradeda atsipalaiduoti ir nori pažaisti.
Mėgaujasi kiekvienu paglostymu ir pakalbinimu. Draugiškas visiems – niekada nerodė agresijos nei mums, nei kitiems šunims. Kol kas į viską ramiai reaguoja.
Ramiai eina vedamas pavadėliu ir vis atsisuka pažiūrėti, ar einame kartu“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Reikalus atlieka tik lauke, kantriai laukia, kada bus išvestas.
Nėra pratęs prie miesto ir jo šurmulio, tad reikės laiko ir kantrybės prie visko priprasti.
Nemėgsta būti uždarytas, tad su tuo reikės padirbėti, o štai automobilyje sėdi ramiai.
Labai motyvuotas į maistą, tad bus lengva ir dresiruoti.
„Tiek paėmus mažiuką šuniuką, tiek suaugusį, su kiekvienu reikės dirbti ir jį socializuoti. Tad prieš pildant anketą ir į namus priimant naują augintinį, labai prašome viską viską labai gerai apgalvoti“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Atvykimo į prieglaudą istoriją galite rasti čia.
Šuneliui yra apie 2 metus, jis – kastruotas, skiepytas, ženklintas.
Jeigu norite susipažinti su Rifu, viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.