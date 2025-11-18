Pavojingoje vietoje prie garažų išmesti 3 jaukūs kačiukai – siaubingos būklės ir šaukiasi pagalbos

„Nors vizualiai kačiukai stipriai apleisti, murzini ir aptraiškanoję, tačiau visiškai jaukūs ir nebijantys žmogaus, elgiasi taip, lyg rankos nebūtų jiems svetimos, tad, galbūt, jie ten atsirado ne atsitiktinai, o buvo „pamėtėti“, – pagrįstai įtaria gyvūnų gelbėtojai.
Akivaizdu, kad mažyliams reikia skubaus gydymo (kol neprarado akių) ir saugaus, šilto kampelio.
„Ačiū savanorei, kuri sutiko suteikti laikiną prieglobstį ligoniukams“, – dėkoja „Naminukų“ atstovai.
„Draugai, šiuo metu globoje turime apie 180 katinėlių, kas mėnesį veterinarinės išlaidos keliauja keturženklėmis sumomis ir muša naujus rekordus. Mums sunku. Būsime Jums labai dėkingi, jei nors trupučiu prisidėsite prie naujokėlių gydymo ir palaikysite juos“, – į geraširdžius žmones kreipiasi gyvūnų gelbėtojai
Paaukoti galima: VšĮ „Naminukai“, A/S: LT 55 7300 0101 3031 2940 (Swedbank), mokėjimo paskirtis: garažinukams.
Jūsų patogumui turime ir PayPal sąskaitą: info@naminukai.org.
Jei turite galimybę, kad ir nedidele suma paremti mus kas mėnesį, labai prašome pasekti mus contribee platformoje: https://contribee.com/lt/vsi-naminukai.
