4 širdeles sugrūdo į dėžę ir išmetė prie prieglaudos vartų: siaubą išgyvenę katinėliai ieško gerų namų

„Prieš kelias savaites atvykę į prieglaudą prie vartų radome dėžutę, o joje – 4 širdeles“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Pirminę katinėlių istoriją galite rasti čia.
Kačiukai yra bailoki, bet su kiekviena diena tampa vis drąsesni, o mamytė atsigavo ir jau sulaukė sterilizacijos.
Kalantė – rainai balta mamytė, be galo draugiška, švelni katytė, dievina žmogaus dėmesį, laiminga murkia. Kol kas nedrąsiai jaučiasi imama ant rankų.
Jaskiris – baltai rainas berniukas, kol kas atrodo drąsiausias, švelniai glostant jau yra pradėjęs murkti.
Siri – rainai balta mergytė, bailiukė, bet ilgiau pakasius kakliuką atsipalaiduoja ir pradeda murkti.
Trisa – raina pūkuota mergytė, šiai dienai bailiausia, bet mažais žingsneliais drąsėja.
Mažyliai ieško žmonių nesitikinčių, kad kačiukas iškart puls į glėbį. Šitiems kleckučiams reikės laiko, kad išdrąsėtų, reikės jūsų ramybės, kantrybės ir meilės.
Kadangi kačiukai kol kas yra jautrūs, netinka į šeimą su mažais vaikais, neturinčiais patirties su katėmis.
Mielai namo keliautų ne po vieną, arba į namus, kuriuose jau yra draugiškas katinėlis, kuris padėtų naujokui apsiprasti.
Amžius: kačiukai – apie 3,5 mėn., mamytė – apie 2 m.
Mažyliai jau skiepyti, čipuoti, o mamytė – sterilizuota.
Jei norėtumėte susipažinti su Kalante, Jaskiriu, Siri ir Trisa, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.