Labai stipri juoda gražuolė laukia savo šanso sužibėti ir rasti namus: stebina prieraišumu

„Etna atvyko pas mus su didžiuliais pieno liaukų augliais, ir jai prireikė net trijų operacijų, kad viskas būtų pilnai pašalinta.
Dabar Etna jau visiškai atsigavusi, sveika ir laukia savo šanso rasti mylinčius namus“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Praeitame gyvenimo etape Etna gyveno lauke, todėl gyvenimas namuose, rūpestingi šeimininkai, pasivaikščiojimai su pavadėliu – jai dar naujovė. Bet visko galima išmokti, ypač kai šuo toks motyvuotas maistu!
Amžius – apie 9 metai, sterilizuota, ženklinta, skiepyta. Dovanojama tik su sutartimi.
Etna žmogui nerodo jokios agresijos – ji nepaprastai prieraiši, švelni ir trokštanti dėmesio.
Kambaryje gyvena švariai. Vienintelis „minusas“ – ji tikrai stipri, todėl pirmieji pasivaikščiojimai gali būti sudėtingesni.
„Nežinome, kaip Etna reaguoja į kates ar kitus gyvūnus – per tvorą loja, todėl geriausiai jaustųsi namuose be kitų augintinių.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Jeigu norite susipažinti su Etna, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo prieglaudos atstovai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.